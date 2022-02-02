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Yunanistan'ın Geri İttiği 12 Göçmen Donarak Öldü

İçişleri Bakanı Soylu, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin donarak öldüğünü duyurdu.

Yunanistan'ın Geri İttiği 12 Göçmen Donarak Öldü

Yunanistan'ın Geri İttiği 12 Göçmen Donarak Öldü

İçişleri Bakanı Soylu, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin donarak öldüğünü duyurdu.

02 Şubat 2022 Çarşamba 14:18
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Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti.

Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Soylu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,
"Yer: İpsala Yunanistan sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu" dedi.

Paylaşımında olayla ilgili fotoğraflara da yer veren Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini de kullandı.

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Yunanistanın Geri İttiği 12 Göçmen Donarak Öldü
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