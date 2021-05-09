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10 günlük evliliğe 5 yıl nafaka

Gaziantep'te O.D. isimli adam ile S.D. isimli kadın iki yıl önce evlendi. 10 gün evli kaldıktan sonra kadın evi terk ederek boşanma davası açtı. Mahkeme 10 gün süren evlilik için S.D.'ye 5 yıl tedbir nafakası ödenmesine karar verdi.

10 günlük evliliğe 5 yıl nafaka

10 günlük evliliğe 5 yıl nafaka

Gaziantep'te O.D. isimli adam ile S.D. isimli kadın iki yıl önce evlendi. 10 gün evli kaldıktan sonra kadın evi terk ederek boşanma davası açtı. Mahkeme 10 gün süren evlilik için S.D.'ye 5 yıl tedbir nafakası ödenmesine karar verdi.

09 Mayıs 2021 Pazar 11:49
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Gaziantep'te özel bir yayın kuruluşunda çalışan O.D., iki yıl önce S.D. adlı kadınla evlendi. Kadın, sadece 10 gün sonra gerekçe göstermeksizin evi terk etti. Kocasıyla anlaşamadıklarını öne süren S.D., çekişmeli boşanma davası açtı.

Gaziantep 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada hâkim, kadının tam kusurlu, erkeğin ise kusursuz olduğuna karar verdi. Ancak mahkeme, buna rağmen 10 gün süren evlilik sonucunda O.D.'nin, S.D.'ye en az 5 yıl boyunca tedbir nafakası ödemesine hükmetti.

O.D. duruma itiraz ederken, avukatı Zuhal Kılınç Saraç ise tedbir nafakasında kusur durumunun dikkate alınması gerektiğini söyleyerek durumun adil olmadığını kaydetti.

Saraç, kararı üst mahkemeye taşıdıklarını, mahkemelerin yoğunluğu nedeniyle, dosyanın şu an bulunduğu İstinaf Mahkemelerinde en az 2 yıl, Yargıtay'da da en az 2 yıl bekleyebileceği, böylelikle müvekkilinin en az 5 yıl nafaka ödemesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu savundu.

Saraç, "Hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin tedbir nafakası önlemi alır.

Taraflardan biri ağır veya tam kusurlu ise karşı taraf karar kesinleşinceye kadar bu nafakayı ödemeye devam ettiği için sorunlara yol açmakta. Tedbir nafakası içinde kusur durumunun dikkate alınması gerekiyor" dedi.

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