12 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin

- Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentte yarın ve ertesi gün kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kent genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının belirtilen tarihlerde 2 gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarılan açıklamada, "Kent genelinde yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günlerde 2 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Muğla'da yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre kentte belli aralıklarla kar yağışının devam edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile bayanlar ile engelli çalışanlarımızın bugün idari izinli sayılmalarına Valiliğimizce karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele, 29 Ocak tarihine kadar idari izin verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele verilen izin uzadı. Vali Ömer Toraman, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29 Ocak'a kadar izinli sayılacağını belirterek, "Halen devam eden buzlanma ve önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı nedeniyle; Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29.01.2022 tarihine kadar idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve 4 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 1 gün idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Hamile, engelli ve 4 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerinin 25 Ocak Salı günü idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.

Erzincan'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına uygulanan idari izin uzatıldı

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele uygulanan idari izin 29 Ocak'a kadar uzatıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 25 Ocak'a kadar sürecek idari iznin 29 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Makas, ayrıca halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Ocak'a kadar eğitim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Malatya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları 2 gün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamile ve engelliler ile kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser ve diyaliz gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlilerinin 25-26 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tunceli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 4 gün idari izin verildi

Tunceli'de olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 4 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

"Kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 25-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 4 gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, hizmetine acil ihtiyaç duyulan personellerin, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırılabilecekleri kaydedildi.

Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına uygulanan idari izin uzatıldı

Afyonkarahisar'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele uygulanan idari iznin iki gün uzatılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli kamu personelinin, idari izinlerinin 2 gün uzatıldığı bildirildi.

Uşak'ta engelli, hamile ve küçük çocuğu bulunan kamu personeline idari izin

Uşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile, kronik hastalığı olan personellerle 0-5 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 1 gün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ocak Salı günü sabah saatlerinden itibaren aşırı soğuk ve buzlanma görüleceği, takip eden saatlerde ise kar yağışının başlayacağı yönünde meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı olan personellerle, 0-5 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının 25 Ocak Salı günü bir gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı"na bağlı özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, (özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları), özel motorlu taşıtlar sürücü kursları uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları uygulama eğitimleri, halk eğitim merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı, kreş ve gündüz bakım evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir."

Denizli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi

Denizli'de olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele iki gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının kentte de etkili olduğu kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Samsun'da engelli, gazi ve hamile kamu çalışanlarına iki gün idari izin

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, gazi ve hamile personele iki gün izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve gazi personelin 25-26 Ocak'ta idari izinli sayılacağı belirtildi.