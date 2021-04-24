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25 şehirde KPSS şartsız belediye memuru, Belediye işçisi alınıyor

İŞKUR Kurum Dışı İş İlanları ile çok sayıda belediye başkanlığı memur ve işçi alımı yapacağını duyurdu.

25 şehirde KPSS şartsız belediye memuru, Belediye işçisi alınıyor

25 şehirde KPSS şartsız belediye memuru, Belediye işçisi alınıyor

İŞKUR Kurum Dışı İş İlanları ile çok sayıda belediye başkanlığı memur ve işçi alımı yapacağını duyurdu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 10:00
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En az lise mezunu memur kadroları, en az okur yazar olmak seviyesinden işçi kadrolarının yer aldığı duyurularda farklı meslek grupları için iş ilanları mevcut. Belediye memuru, belediye işçisi alımı için başvuru yapabileceğiniz o duyurular.

Belediyelerin ve belediyelere bağlı iştiraklerin yayımladıkları duyurular sürekli yenilenme içinde. KPSS puanıyla yapılan alımların dışında daha esnek koşullarda yapılan alımlarda belediye birimlerine çok sayıda kadroda personel alımı yapılacağı ilan edildi.

BELEDİYE MEMURU VE BELEDİYE İŞÇİSİ ALIM İLANLARI

Belediyelerin ve ilgili birimlerine yapılacak olan personel alımlarına dair Türkiye İş Kurumu - Kurum Dışı Personel Alımları sekmesi üzerinden çok sayıda duyuru yayımlanır.

Bu duyurularda başta belediye başkanlıkları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, belediyelere ortak şirketler, il özel idareleri ve benzeri kamu kurumlarının KPSS puan şartı olmadan yapacağı alımlara dair duyurular yayımlanır.

Duyurularda genellikle daimi statüde yapılacak personel alımlarına dair ilanlar bulunsa da ilanlarda ayrıca geçici personel alımları da yer alır.

25 ŞEHİRDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Nisan ayının son haftasına girdiğimiz bu günlerde adayların başvuru yapabilecekleri çok sayıda duyuru bulunuyor.

Güncel memur ve işçi alımlarına göre toplam alım yapılacak il sayısı 25. Ancak bazı şehirlerde birden fazla duyuru bulunuyor. İstanbul için 5 farklı iş ilanının yer aldığı listede yine birçok il için 2 veya daha duyuru bulunuyır. Bu kapsamda aşağıda yer alan şehirlerde yaşayan vatandaşlar personel alımları için başvuru yapabilecekler.

Aydın, Ankara, İstanbul, Giresun, Iğdır, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Muğla, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Kahramanmaraş, Karabük, Hakkari, Denizli, Çanakkale, Isparta, Zonguldak, Bartın, Manisa, Tokat, Kayseri, Gümüşhane

İL İL ALIM LİSTESİ

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR BAŞVURU SÜRECİNE DİKKAT

Belediye personeli alımları için yayımlanan duyurulara başvuruda bulunacak adayların dikkat etmeleri gereken en önemli husus başvuru süreci. Zira yukarıda yayımlanan tüm memur veya işçi alım ilanları Türkiye İş Kurumu - Kurum Dışı Personel Alımları kapsamında duyuruldu. İlan yayımlayan kamu kurumlarının birçoğu KPSS'siz alım yapacağı için başvurular için kısa süre veliyor. İlanın yayımlanmasının ardından genellikle birkaç gün içinde başvurular alınıyor ve alım süreci tamamlanıyor.

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