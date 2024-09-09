28 Şubat davası 2025’e ertelendi!

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıkların bazıları ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Sanık avukatları, rapora ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunma kararı aldıklarını açıkladı ve sağlık sorunları bulunan müvekkilleri için duruşmalardan vareste tutulma talebinde bulundular. Cumhuriyet savcısı, avukatların bu isteğinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Yapılan müzakerenin ardından mahkeme, tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı 17 Şubat 2025 tarihine erteledi.