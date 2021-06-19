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6 evlat bir babaya bakamadı!

Adana'da 81 yaşındaki adam, Babalar Günü öncesi kızlarının kendisine bakmadığını öne sürerek parklarda yaşamaya başladı. Gözü yaşlı adam, "Maaşımı kızlarımdan alın, beni Kadirli'ye gönderin. Kızlarım cenazeme dahi gelmesin" dedi.

6 evlat bir babaya bakamadı!

6 evlat bir babaya bakamadı!

Adana'da 81 yaşındaki adam, Babalar Günü öncesi kızlarının kendisine bakmadığını öne sürerek parklarda yaşamaya başladı. Gözü yaşlı adam, "Maaşımı kızlarımdan alın, beni Kadirli'ye gönderin. Kızlarım cenazeme dahi gelmesin" dedi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 13:10
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 6 çocuk babası emekli Fazlı Seçgin'i 8 ay önce kızları Adana'ya getirdi. Burada merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ne gelen Seçgin'in, iddiaya göre emekli maaşını da kızları almaya başladı. Maaşını aldığı halde kızlarının kendisine bakmadığını öne süren ve evde kötü muamele gördüğünü belirten yaşlı adam, eve yakın bir parkta yaşamaya başladı.

Belirli aralıklarla kızının evine giden yaşlı adamı gören mahalleliyse yardım etmek istedi ancak Seçgin yardımları kabul etmedi. Parkın çevresindeki vatandaşlar Fazlı Seçgin'e kızlarının bakmadığını öne sürerken iddialarının hedefindeki Seçgin'in kızlarına ise ulaşılamadı.

"AÇ SUSUZ DOLAŞIYORUM"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fazlı Seçgin, yaşadığı dramı gözyaşları içerisinde anlatarak, "8 aydır buradayım. Bazen kızlarımın yanında kalırdım ama kızlarım da artık bana ters döndü. Buralarda günüm geçiyor. Kızlarımdan hiç yüz almadım. Beni istemediklerini düşünüyorum. Emekli maaşımı da aldılar. Ben aç susuz dolaşıyorum, maaşı onlar aldı. Benim maaşımı ve kimliğimi verip beni Kadirli'ye göndersinler. Ben bir tek bunu istiyorum. ya Allah beni emanetine alsın yada beni oraya göndersinler" diye konuştu.

"BENİ O EVDE İSTEMİYORLAR"

Öldüğünde kızlarının cenazeye gelmesini de istemediğini söyleyen Seçgin, "Kadirli'ye gitme umudu kesilirse beni bir tek intihar temizler. Beni o evde istemiyorlar" dedi.

Babalar Günü öncesi sokakta kalan Fazlı Seçgin, "Benim benden haberim yok, Babalar Günü'nden nasıl haberim olsun. Ben bitmişim. Allah'tan hayırlı bir ölüm istiyorum. Kızımın yanında olmak istemem. İntihar ederim yine de o eve gitmem. Yüzlerini görmeyim onlarda beni görmesin. Emekli maaşımı, kimliğimi ve Kadirli'ye gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ETTİĞİNİZİ ÇEKERSİNİZ"

Yıldız Öner isimli vatandaş ise Fazlı Seçgin'in uzun süredir parkta kaldığını söyledi. Öner, "Yağmurda, çamurda hep burada. Bir gün amcanın yanına yaklaştım sana yardımcı olayım dedim ama istemedi. 6 çocuğu varmış ve ona bakmıyorlarmış" diye konuştu.

Yaşlı adamın çocuklarına seslenen Öner, "Ettiğinizi çekersiniz, babanızı annenize saygı gösterin. Yemin ediyorum sürünürsünüz. Yiyecek ekmeğinizi yiyemezsiniz" şeklinde konuştu.

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6 Evlat Bir Babaya Bakamadı!
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