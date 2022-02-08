Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a...
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Unvandır
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak...
Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı

78 İlde Defterdarlıklara 250 Memur Alımı yapılıyor!

Hazine Bakanlığı bünyesinde 78 şehirde yeni kadrolara başvurular alınıyor. Defterdarlıklara yeni personel alımı için 250 kadroya kimler başvurabilir?

78 İlde Defterdarlıklara 250 Memur Alımı yapılıyor!

78 İlde Defterdarlıklara 250 Memur Alımı yapılıyor!

Hazine Bakanlığı bünyesinde 78 şehirde yeni kadrolara başvurular alınıyor. Defterdarlıklara yeni personel alımı için 250 kadroya kimler başvurabilir?

08 Şubat 2022 Salı 11:16
banner459

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde olmak üzere 78 ildeki defterdarlıklar için 259 kadroya Defterdarlık Uzman alımı yapılıyor. Online olarak alınan başvurulara kimler başvurabilir. İşte Hazine Bakanlığı personel atama süreci ve tüm detaylar.

Hazine Bakanlığı Memur Alımı (Genel Şartlar)

T.C. vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Askerlikle ilişiği olmamak,

Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamak,

KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden en az 70 puan almak şartları ve diğer mezuniyetlere haiz olmak gerekiyor.

Kamu Personel Alımı (Mezuniyet Şartları)

Başvuru için adayları şu lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor: Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği YÖK’çe kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden mezun olma şartı var.

78 Şehir Tüm Kontenjan Dağılımı

Adana 4,

Adıyaman 2,

Afyonkarahisar 4,

Ağrı 5,

Amasya 1,

Ankara 6,

Antalya 5,

Ardahan 5,

Artvin 3,

Aydın 4,

Balıkesir 3,

Bartın 2,

Batman 1,

Bayburt 1,

Bingöl 1,

Bilecik 3,

Bitlis 1,

Bolu 3,

Burdur 2,

Bursa 2,

Çanakkale 3,

Çankırı 3,

Çorum 5,

Denizli 4,

Diyarbakır 3,

Düzce 4,

Edirne 4,

Elazığ 2,

Erzincan 3,

Erzurum 11,

Eskişehir 5,

Gaziantep 3,

Giresun 6,

Gümüşhane 2,

Hakkari 2,

Hatay 2,

Iğdır 2,

Isparta 6,

İstanbul 3,

İzmir 1,

Kahramanmaraş 2,

Karabük 2,

Karaman 3,

Kars 2,

Kastamonu 8,

Kayseri 3,

Kırıkkale 3,

Kırklareli 1,

Kırşehir 2,

Kilis 1,

Kocaeli 3,

Konya 7,

Kütahya 5,

Malatya 3,

Manisa 2,

Mardin 3,

Mersin 3,

Muğla 1,

Muş 2,

Nevşehir 1,

Ordu 7,

Osmaniye 1,

Rize 2,

Sakarya 2,

Samsun 6,

Siirt 1,

Sinop 3,

Sivas 4,

Şanlıurfa 6,

Şırnak 1,

Tekirdağ 4,

Tokat 2,

Trabzon 3,

Tunceli 4,

Uşak 2,

Van 4,

Yalova 2,

Yozgat 7 olmak üzere 250 defterdar uzman yardımcısı alınacak. İşte başvuru tarihleri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı başvuru süreci

Adaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 memur alımı için başvurularını 11 Şubat’a kadar yapabileceklerdir.

Son Güncelleme: 08.02.2022 19:36
Anahtar Kelimeler:
78 İlde Defterdarlıklara 250 Memur Alımı Yapılıyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS şartı yok, 4 bin 253 lira maaş! 27 ilde 3 bin 969 kişi işe alınacak
KPSS şartı yok, 4 bin 253 lira maaş! 27 ilde 3 bin 969 kişi işe alınacak
Elektrik faturaları için yeni düzenleme sinyali!
Elektrik faturaları için yeni düzenleme sinyali!
Metaverse ile hac kabul olur mu?
Metaverse ile hac kabul olur mu?
Bahçeli’den İmamoğlu’na, İstanbul’da balık baştan, tuz hepten kokmuştur
Bahçeli’den İmamoğlu’na, İstanbul’da balık baştan, tuz hepten kokmuştur
12 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin
12 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber