78 İlde Defterdarlıklara 250 Memur Alımı yapılıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde olmak üzere 78 ildeki defterdarlıklar için 259 kadroya Defterdarlık Uzman alımı yapılıyor. Online olarak alınan başvurulara kimler başvurabilir. İşte Hazine Bakanlığı personel atama süreci ve tüm detaylar.

Hazine Bakanlığı Memur Alımı (Genel Şartlar)

T.C. vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Askerlikle ilişiği olmamak,

Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamak,

KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden en az 70 puan almak şartları ve diğer mezuniyetlere haiz olmak gerekiyor.

Kamu Personel Alımı (Mezuniyet Şartları)

Başvuru için adayları şu lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor: Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği YÖK’çe kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden mezun olma şartı var.

78 Şehir Tüm Kontenjan Dağılımı

Adana 4,

Adıyaman 2,

Afyonkarahisar 4,

Ağrı 5,

Amasya 1,

Ankara 6,

Antalya 5,

Ardahan 5,

Artvin 3,

Aydın 4,

Balıkesir 3,

Bartın 2,

Batman 1,

Bayburt 1,

Bingöl 1,

Bilecik 3,

Bitlis 1,

Bolu 3,

Burdur 2,

Bursa 2,

Çanakkale 3,

Çankırı 3,

Çorum 5,

Denizli 4,

Diyarbakır 3,

Düzce 4,

Edirne 4,

Elazığ 2,

Erzincan 3,

Erzurum 11,

Eskişehir 5,

Gaziantep 3,

Giresun 6,

Gümüşhane 2,

Hakkari 2,

Hatay 2,

Iğdır 2,

Isparta 6,

İstanbul 3,

İzmir 1,

Kahramanmaraş 2,

Karabük 2,

Karaman 3,

Kars 2,

Kastamonu 8,

Kayseri 3,

Kırıkkale 3,

Kırklareli 1,

Kırşehir 2,

Kilis 1,

Kocaeli 3,

Konya 7,

Kütahya 5,

Malatya 3,

Manisa 2,

Mardin 3,

Mersin 3,

Muğla 1,

Muş 2,

Nevşehir 1,

Ordu 7,

Osmaniye 1,

Rize 2,

Sakarya 2,

Samsun 6,

Siirt 1,

Sinop 3,

Sivas 4,

Şanlıurfa 6,

Şırnak 1,

Tekirdağ 4,

Tokat 2,

Trabzon 3,

Tunceli 4,

Uşak 2,

Van 4,

Yalova 2,

Yozgat 7 olmak üzere 250 defterdar uzman yardımcısı alınacak. İşte başvuru tarihleri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı başvuru süreci

Adaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 memur alımı için başvurularını 11 Şubat’a kadar yapabileceklerdir.