Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta...
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

81 İlden Medya Mensubu Eko İklim Zirvesi’nde Buluşacak

30-31 Mart 2022 tarihinde ATO Congresium’da yapılacak olan EKO İKLİM Zirvesi’ne 81 ilden gelen medya mensupları iklim krizine “biz de farkındayız” demek için Ankara’da buluşacak. Dünyada ilk kez düzenlenecek olan Zirve ile iklim krizinin ekonomiye etkileri ve sahip olunan tüm güzelliklerin dün nasılsa yarında öyle kalması için görüşler paylaşılacak.

81 İlden Medya Mensubu Eko İklim Zirvesi’nde Buluşacak

81 İlden Medya Mensubu Eko İklim Zirvesi’nde Buluşacak

30-31 Mart 2022 tarihinde ATO Congresium’da yapılacak olan EKO İKLİM Zirvesi’ne 81 ilden gelen medya mensupları iklim krizine “biz de farkındayız” demek için Ankara’da buluşacak. Dünyada ilk kez düzenlenecek olan Zirve ile iklim krizinin ekonomiye etkileri ve sahip olunan tüm güzelliklerin dün nasılsa yarında öyle kalması için görüşler paylaşılacak.

18 Mart 2022 Cuma 12:40
banner459

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ’ler, yeşil finansman projeleriyle bankalar, üniversiteler ve pek çok kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı”na Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), 81 il ve yurt dışındaki kurucuları ile katılacak.

TOGG, Ankara’da sahneye çıkıyor

Önemli konukları ağırlayacak olan “Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı”nda Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), Amerika’nın ardından ikinci lansmanıyla Türkiye’de ilk kez Ankara’da olacak. Farklı ülke temsilcileri ve büyükelçiler, uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarından katılımcılar EKO İKLİM Zirvesi’nde yer alacak.

Dr. Süleyman Basa’nın açıklaması

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TİMBİR Sözcüsü ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Başkanı Dr. Süleyman Basa, yaşam kaynakları azalan dünyanın kurtarılması ve gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakılması adına medyaya önemli görevler düştüğünü söyledi.

İnsanlığı bekleyen en büyük tehlike ‘İklim Pandemisi’ mi olacak?

Basa, “Önümüzde insanlığı bekleyen en önemli tehlikelerin başında iklim krizi kaynaklı çevre felaketleri olacak. Medya olarak bu tehlikeye dikkat çekmek; Zirve’de konuşulanların daha fazla kitleye ulaşması için medyanın rolüne vurgu yapmalıyız” dedi.

Dr. Süleyman Basa, şöyle devam etti: “Bünyesinde üye olarak 700 internet haber sitesi bulunan TİMBİR, yurt dışındaki temsilcileriyle de Ankara’daki EKO İKLİM Zirvesi’ne katılacak. TİMBİR olarak etkinlikte iklim değişikliğinde medyanın rolünü tartışacağız. Dünyamız ve insanlık adına verilen mücadeleye nasıl katkı sunacağımızı konuşacağız. Durum tespitleri yapıp önerilerde bulunacağız.”

“Biz de varız!..”

TİMBİR üyesi olan her medya kuruluşu, bir felakete dönüşen ve dünyayı tehdit eden iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için Ankara’da düzenlenecek “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi / Fuarı”nda yerini alacak.

Anahtar Kelimeler:
81 İlden Medya Mensubu Eko İklim Zirvesi’nde Buluşacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay Belediye Başkanı Savaş: 'Doğan Her 4 Bebekten 3’ü Suriyeli'
Hatay Belediye Başkanı Savaş: 'Doğan Her 4 Bebekten 3’ü Suriyeli'
Mahkeme Afşin'de kurulacak yeni santrale onay vermedi
Mahkeme Afşin'de kurulacak yeni santrale onay vermedi
Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı! Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı
Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı! Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı
Tübitak Uzay 76 Kişi İstihdam Edecek
Tübitak Uzay 76 Kişi İstihdam Edecek
Uzman çavuşun feci ölümü!
Uzman çavuşun feci ölümü!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber