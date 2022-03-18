81 İlden Medya Mensubu Eko İklim Zirvesi’nde Buluşacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ’ler, yeşil finansman projeleriyle bankalar, üniversiteler ve pek çok kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı”na Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), 81 il ve yurt dışındaki kurucuları ile katılacak.

TOGG, Ankara’da sahneye çıkıyor

Önemli konukları ağırlayacak olan “Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı”nda Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), Amerika’nın ardından ikinci lansmanıyla Türkiye’de ilk kez Ankara’da olacak. Farklı ülke temsilcileri ve büyükelçiler, uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarından katılımcılar EKO İKLİM Zirvesi’nde yer alacak.

Dr. Süleyman Basa’nın açıklaması

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TİMBİR Sözcüsü ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Başkanı Dr. Süleyman Basa, yaşam kaynakları azalan dünyanın kurtarılması ve gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakılması adına medyaya önemli görevler düştüğünü söyledi.

İnsanlığı bekleyen en büyük tehlike ‘İklim Pandemisi’ mi olacak?

Basa, “Önümüzde insanlığı bekleyen en önemli tehlikelerin başında iklim krizi kaynaklı çevre felaketleri olacak. Medya olarak bu tehlikeye dikkat çekmek; Zirve’de konuşulanların daha fazla kitleye ulaşması için medyanın rolüne vurgu yapmalıyız” dedi.

Dr. Süleyman Basa, şöyle devam etti: “Bünyesinde üye olarak 700 internet haber sitesi bulunan TİMBİR, yurt dışındaki temsilcileriyle de Ankara’daki EKO İKLİM Zirvesi’ne katılacak. TİMBİR olarak etkinlikte iklim değişikliğinde medyanın rolünü tartışacağız. Dünyamız ve insanlık adına verilen mücadeleye nasıl katkı sunacağımızı konuşacağız. Durum tespitleri yapıp önerilerde bulunacağız.”

“Biz de varız!..”

TİMBİR üyesi olan her medya kuruluşu, bir felakete dönüşen ve dünyayı tehdit eden iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için Ankara’da düzenlenecek “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi / Fuarı”nda yerini alacak.