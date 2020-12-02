81 ile yani genelge gönderildi

Tüm tedbirler içerisinde ceza yeme olasılığı en yüksek olan ve bazı vatandaşların gözden kaçırdığı madde ise toplu ulaşım ve toplu taşıma araçları... Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı kamuoyunda en fazla dikkat çeken koronavirüs önlemi oldu. Ancak bunun dışında kalan maddelere dikkat etmeyenlerin idari işlem ve para cezaları ile karşılaştıkları görüldü.

Tedbirler içerisinde sokağa çıkma yasağı dışında seyahat, AVM, kapalı mekan, yemek ve en önemlisi de toplu taşıma araçlarına ilişkin 10 madde bulunuyor. İşte özellikle işe gidiş geliş ve şehirler arası seyahatlerde ulaşım yöntemi olarak toplu taşıma araçlarını kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika uyarıları;

TEDBİRLERE SADELEŞTİRME: İŞTE KRİTİK 10 MADDE

Dünyada bütün ülkeleri, bütün sistemleri etkileyen ve bir anda akılalmaz bir pandemiye dönüşen Koronavirüsün yayılım hızının önlenmesi amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nun belirlediği salgınla mücadelede yeni tedbirler hayatımıza girdi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile akşam 21.00'den itibaren başlayan kısıtlamalar nedeniyle, valiliklere "Sokağa çıkma yasağı" ve "Yeni kısıtlama ve tedbirler" konusunda iki genelge gönderdi. Sokak kısıtlaması dışındaki maddelere dikkat etmeyip ceza yiyenler için koronavirüs tedbirleri sadeleştirildi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar, Türkiye genelinde hafta içleri her gün saat 21.00 ile 05.00 arası, hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süre boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliği sağlanacak.

MARKET VE MANAV İHTİYACINI NASIL GİDERECEĞİZ?

Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 arası faaliyet gösterecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla vatandaşlar ikametlerine en yakın yerden alışveriş yapabilecek.

65 YAŞ ÜZERİ DİKKAT! ONLARI ARAYACAKSINIZ

Bakanlığı son dakika genelgesi kapsamında en kritik adımlardan birisi risk grubu için atıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

İŞTE YENİ MESAİ SAATLERİ

Hafta içi kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlendi.

Hafta sonları Cumartesi ve pazar günleri için ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamuller ile sadece ekmek satan bayiler açık olacak. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi-pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis hizmeti sunacak. İstisna dışındaki işyerleri hafta içi 20.00'de kapanacak.

HASTANE VE CENAZE İŞLERİ OLANLAR DİKKAT!

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi gereğince hastaneden taburcu olan, cezaevinden tahliye olan, sınavlara giren ya da cenazesi olanlar gibi zorunluluk durumunda olanlara seyahat izni verilecek.

KİŞİ SAYISI SINIRLANABİLİR

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek. AVM'lere girişte HES kodu sorulacak. Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek kişi sayısı da belirlenecek. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilecek.

TAZİYE, MEVLİT, YILBAŞI KUTLAMASI GİBİ ETKİNLİKLER YASAK

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşın 10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlanacak. Cenaze namazı ve nikah törenlerine en çok 30 kişi katılabilecek. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi etkinlikler yapılamayacak.

Son dakika: Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak. Ganyan, İddia ve Milli Piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işlemi yapılabilecek.

Şehirlerarası seyahatler ise toplu ulaşım araçları ile yapılabilecek. Uçuşlar ve yolcu otobüslerinin seferleri de durmayacak. Uçak, yolcu otobüsü, tren, gemi gibi şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat edecek kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.