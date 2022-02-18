AFAD sözleşmeli 648 personel alıyor!

AFAD bünyesinde sözleşmeli 648 personel alımı mülakat sınavı duyurusu yayımlandı.

Süreç başlayacak. Avukat, Büro Personeli, Mühendis, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim, Diğer Sağlık Personeli, Destek Personeli, Teknisyen ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımları için sözlü sınavına dair duyuru ve sınav merkezilerine dair tüm tarihler haberimizde.

AFAD personel alımı sözlü sınav tarihleri

AFAD 648 personel alımı kapsamında sözlü sınav yapılacak unvanlar şu şekildedir: Avukat, Büro Personeli, Mühendis, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim, Diğer Sağlık Personeli, Destek Personeli, Teknisyen ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi için sözlü sınavlar gerçekleştirilecek. Sözlü mülakatlar 7-18 Mart’ta olacak.

AFAD sözlü sınav merkezleri

Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Trabzon ve Van illerinde 648 Afad personel alımı için mülakatlar gerçekleştirilecek. Aşağıdaki bağlantıda adaylar gerekli diğer tüm detayları ve unvanlar bazında tüm sınav tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Sınava gelirken dikkat edilmesi gereken hususlar

Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport adayların yanında olması gerekiyor.

HES kodu isteneceğinden testi pozitif olanlar ve karantinada olanlar sınava alınmayacak.

Askerlik durum belgesinin bölge sınav komisyonuna teslim edilmesi gerekiyor.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımına katılacakların boy ve kilo ölçümü yapılacak.

Ankara Sınav Takvimi, İstanbul Sınav Takvimi, Kahramanmaraş Sınav Takvimi, Trabzon Sınav Takvimi, Van Sınav Takvimine dair tüm detaylar şu şekildedir: