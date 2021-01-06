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Ak Parti'den 3 isme suç duyurusu!

AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve CHP'li Fikri Sağlar için savcılıklara giderek 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

Ak Parti'den 3 isme suç duyurusu!

Ak Parti'den 3 isme suç duyurusu!

AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve CHP'li Fikri Sağlar için savcılıklara giderek 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:32
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Son dönemde peş peşe yapılan açıklamalar büyük tepki aldı ve vesayet tartışmalarını alevlendirdi.

AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve Mersin eski milletvekili CHP'li Fikri Sağlar için savcılıklara giderek 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi için "çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyerek halkı eyleme, sokak hareketlerine teşvik etmeye çalışan Ataklı'nın ifadeleri tartışma konusu olurken hemen peşinden Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesini meşrulaştırmaya çalışan ifadeleri vesayet tartışmalarını alevlendirdi.

FİKRİ SAĞLAR'IN AÇIKLAMALARI DA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

CHP eski Mersin milletvekili Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var

CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

Tüm bu açıklamaların ardından AK Parti 81 ilde 3 isim için savcılıklara suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

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