AKDO’dan Gaziantep Valisi Gül’e Ziyaret

Kahramanmaraş’ın üç büyük dondurma firmasından biri olan, favori lezzetler ödülünde birinciliğe layık görülen, herkesin ve her kesimin damak tadına hitabeden marka ve kaliteden ödün vermeyen ayrıca lezzet ötesi dondurması ve tatlısıyla Gazianteplilerin de gönlünü fetheden AKDO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu ve Genel Müdür Ali Davarcıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü, makamında ziyaret etti.

Başkan Ahmet Davarcıoğlu ve Ali Davarcıoğlu’nun yapmış olduğu bu nazik davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek üretimini yaptıkları dondurma ve tatlı hakkında bilgi alan Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş’ın doğal zenginliklerinden de bahsederek geçtiğimiz gün içerisinde Kahramanmaraş’a gelerek Andırın ilçesini gezme fırsatı olduğunu söyledi. Vali Gül, “Maraş yaylaları, havası ve suyu çok güzel gerçekten dört mevsimi bir arada yaşayan cennet bir şehir, aslında Kahramanmaraş her yönüyle çok zengin bir il. Bu konuda Kahramanmaraş halkı gerçekten çok şanslıdır” dedi.

Vali Gül, AKDO’ ya yapmış olduğu nezaket ziyaretinden ve bu nazik davranışından dolayı Ahmet Davarcıoğlu’na ve Ali Davarcıoğlu’na teşekkür etti. Ardından “İnşallah en kısa zamanda AKDO’ya geleceğim tatlıyı dondurmayı yerinde yiyeceğim” diyerek söz verdi.

“Türkiye’nin dört bir etrafında şubeleşerek ilerlemeye devam edeceğiz”

Ziyaret esnasında yapılan sohbette, AKDO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu, “Ben bu yola çıkarken hayatında tatlı ve dondurma yemeyen insan kalmasın. Herkesin evinde, sofrasında, dolabında ayrıca evine gelen misafirlerine ikram edecek bir tatlı ve dondurması olsun. O yüzden fiyat konusunda da hassas davranarak vatandaşları mutlu etmek adına, Türkiye’nin dört bir etrafında şubeleşerek ilerlemeye devam edeceğiz. Allah’ın izniyle devlet destekli AKDO entegre tesislerini kurduk. Şu ana kadar Kahramanmaraş’ta 8, Adana’da 1, Gaziantep’te 2 şimdi ise Şanlıurfa Pizza AVM’ye 1 şubemizi açmış bulunmaktayız. AKDO olarak bulunduğumuz tüm sosyal aktivitelerde olsun fuarlarda, eğitim alanlarında ve gerekse spor dallarında memleketim ve ülkem adına her konuda elimizi taşın altına koyarak bizimde bir katkımız olsun istedik ve öylede oldu. Allah’ta yardım etti çok şükür bugünlere kadar yaptığımız her işte AKDO olarak başarılı olduk. Bu konuda iyinin de en iyisini kaliteden hizmetten ödün vermeden bu şekilde şubeleşerek tüm dünyaya dondurmamızı ve tatlımızı tattırmaya devam edeceğiz.”

“İnsanlarımız hep mutlu olsun”

Lezzet ve kalite bakımından olsun ayrıca fiyat konusunda her konuda iddialı bir firma olduğunu da sohbette sözlerine ekleyen Ahmet Davarcıoğlu, şunları dile getirdi: “Dondurmamızda hiçbir katkı maddesi bulunmadığı gibi salebinden keçi sütüne kadar tamamen doğal malzemeler kullandığının da altını çizerek, biz günlük Gaziantep’e iki şubemizde 4 ton dondurma satıyoruz. Gaziantepliler en çok dondurmayı beğeniyorlar. Bir de yöresel yemeklerimizi. Tatlı memleketine geldik ama tatlı da bayağı satıyoruz maşallah. Fiyat politikamız uygun olunca insanlar bizi tercih ediyorlar. Gaziantep'te imalatımız yok. Ürünlerimizin tamamı Kahramanmaraş'ta üretim yapan kendi fabrikalarımızdan geliyor. Lojistik aracımız her gün taze taze ürünlerimizi getirir. AKDO'ya gelen bayat ürün bulamaz. Hem ürünlerimiz kaliteli hem de fiyatlarımız uygun. Ben Her zaman şunu söylerim; ‘İnsanlarımız hep mutlu olsun. Çalışanlarımızdan müşterilerimize kadar herkes evine mutlu gitsin. Yani AKDO'ya gelen herkes mutlu gitsin. Kendim beğenmediğim ya da hoşuma gitmeyen bir şeyi sırf para kazanacağım diye hiçbir müşterime satmam. Bizler AKDO olarak gittiğimiz her yerde insanları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Gaziantep’te her iki şubemizde de çalışan personellerimizin hemen hemen tamamı Gaziantepli burada 100’e yakın personele istihdam sağlayarak hem vatandaşın geçim kaynağına yardımcı oluyoruz hem de devletimizin küçükte olsa yükünü hafifletmede destek olmaya çalışıyoruz.”