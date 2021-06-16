Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 26°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Dönemin İlk Ders Zili Çaldı
Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Dönemin İlk...
Decathlon, 40’ıncı mağazasını SANKO park’ta açtı
Decathlon, 40’ıncı mağazasını SANKO park’ta...
Ilıca Yolunda Asfalt Başladı
Ilıca Yolunda Asfalt Başladı
Yitiksöz ve Evvelahir Mayıs - Haziran Sayısı Çıktı
Yitiksöz ve Evvelahir Mayıs -...
Decathlon, SANKO park’ta
Decathlon, SANKO park’ta

Aliyev Oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Alkış Tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'da resmi törenle karşılanan Erdoğan, yöresel dansçılara eşlik eden Azeri mevkidaşı Aliyev'e alkış tutarak destek verdi.

Aliyev Oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Alkış Tuttu

Aliyev Oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Alkış Tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'da resmi törenle karşılanan Erdoğan, yöresel dansçılara eşlik eden Azeri mevkidaşı Aliyev'e alkış tutarak destek verdi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 17:33
banner459

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Burada resmi devlet töreniyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte Şuşa'da incelemelerde bulundu.

En kısa zamanda Şuşa'ya konsolosluk açılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan birtakım etkinliklere de katıldı. Kendisi için düzenlenen yöresel törenleri ve at yarışını izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aliyev tarafından at da hediye edildi.

YÖRESEL DANSÇILARA EŞLİK ETTİLER

Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine ise yöresel dansçıların gösterdiği sergilediği anlar damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yöresel dansçılara eşlik etti. Aliyev, dansçılarla beraber oynarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da alkışlarla mevkiidaşına destek verdi.

Anahtar Kelimeler:
Aliyev OynadıCumhurbaşkanı Erdoğan Alkış Tuttu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selda Bağcan yeniden yargılanacak
Selda Bağcan yeniden yargılanacak
Bir il diken üstünde
Bir il diken üstünde
Acun, lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
Acun, lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
Kamu kurumları yüzlerce personel alıyor
Kamu kurumları yüzlerce personel alıyor
Meteoroloji'den 22 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı!
Meteoroloji'den 22 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber