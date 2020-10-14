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Alpedo-Kervan bayileriyle buluştu

Üretiminde kullanılan keçi sütü ve salep bitkisinin ustaların hünerli ellerinde eşsiz bir lezzete ulaştırılmasıyla elde edilen "Maraş dondurması", dünyanın dört bir yanına ulaşan pazar ağıyla Alpedo ve Kervan Pastaneler, Türkiye'nin turizm elçiliğin yapıyor.

Alpedo-Kervan bayileriyle buluştu

Alpedo-Kervan bayileriyle buluştu

Üretiminde kullanılan keçi sütü ve salep bitkisinin ustaların hünerli ellerinde eşsiz bir lezzete ulaştırılmasıyla elde edilen "Maraş dondurması", dünyanın dört bir yanına ulaşan pazar ağıyla Alpedo ve Kervan Pastaneler, Türkiye'nin turizm elçiliğin yapıyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:03
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Kahramanmaraş’ta 1970 yılından itibaren hizmet veren Alpedo- Kervan Pastanesi, yurt genelinde 11 bölge müdürlüğü, 23 distribütör, 60 ilde satış bayisi ve bin 500 çalışanıyla Türkiye’nin gücüne güç katıyor.

Türkiye genelindeki bayilerini Kahramanmaraş’a davet ederek "2021 Yılı Değişimden Değere" temalı bir toplantı gerçekleştirerek iş ortaklarıyla buluşan Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şunları söyledi;

“"2021 Yılı Değişimden Değere" temalı Alpedo Türkiye geneli, Alpedo Bölgeler Zirvesi toplantısını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplantımıza iştirak eden ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin.”

Son Güncelleme: 14.10.2020 18:31
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