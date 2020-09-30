Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vali Coşkun'dan ASKF 'ye ziyaret
Vali Coşkun'dan ASKF 'ye ziyaret
Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısını yapıldı
Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis...
Vali dr. Erdinç Yılmaz’ın 1 Ekim dünya yaşlılar günü mesajı
Vali dr. Erdinç Yılmaz’ın 1...
Dulkadiroğlu’nun Heyecan Bahçesi Adrenalin Tutkunlarını Bekliyor
Dulkadiroğlu’nun Heyecan Bahçesi Adrenalin Tutkunlarını...
İdrarda Kan Görülmesi Birçok Hastalığın Belirtisi Olabilir
İdrarda Kan Görülmesi Birçok Hastalığın...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Amanos dağlarının nazar boncuğu büyülüyor

Hatay'da, Amanos Dağlarında bulunan ve kuş bakışıyla nazar boncuğunu andıran yangın göleti, görenlerin ilgisini çekiyor.

Amanos dağlarının nazar boncuğu büyülüyor

Amanos dağlarının nazar boncuğu büyülüyor

Hatay'da, Amanos Dağlarında bulunan ve kuş bakışıyla nazar boncuğunu andıran yangın göleti, görenlerin ilgisini çekiyor.

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:59

Erzin ilçesinde, orman yangınlarını söndürmek için oluşturulan yaklaşık 25 metre çapında, 3 metre derinliğindeki yangın göleti, çam ormanının ortasındaki görüntüsüyle "doğanın gözü" olarak tabir ediliyor.

Aynı zamanda nazar boncuğunu andıran görüntüsüyle büyüleyen gölet, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geliyor.

Bölgeden sorumlu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, göletin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Görüntüsünden dolayı göleti, "nazar boncuğu" veya "doğanın gözü" olarak nitelendirdiklerini aktaran Ketmen, şunları kaydetti:

"Gerçekten de çok ilginç ve güzel bir görüntüsü var. Doğaseverlerin de ilgiyle takip ettiği, gelip etrafında çayını kahvesini içtiği, fotoğrafını çektiği bir bölge. Yukarıdan bakıldığında içindeki renkleri bakımından adeta bir nazar boncuğunu görüyorsunuz. Bu göletimiz amatör drone çekimi yapanların da uğrak yeri sayılır. Fotoğraflarını sosyal medyada da sık sık görürüz."

Son Güncelleme: 30.09.2020 20:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de bir parka şehit adının verilme önergesi reddedildi
Mersin'de bir parka şehit adının verilme önergesi reddedildi
Kahramanmaraş'ta bir aileyi yok eden felakette çarpıcı detay
Kahramanmaraş'ta bir aileyi yok eden felakette çarpıcı detay
TBMM yeni yasama yılına başlıyor!
TBMM yeni yasama yılına başlıyor!
Kahramanmaraş Valiliğinden hes kodu kararı
Kahramanmaraş Valiliğinden hes kodu kararı
Ermenistan'a ait iki Su-25 savaş uçağı düştü!
Ermenistan'a ait iki Su-25 savaş uçağı düştü!

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber