Ankara'da korkutan şiddetli deprem!

AFAD, 22.53'te olan depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyururken merkez üssünü Kalecik ilçesi olarak son dakika açıkladı. Kandilli Rasathanesi de Ankara depremi ile ilgili bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin şiddetini 4.6 olarak bildirdi. Ankara'da meydana gelen depreme ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da açıklama yaptı. Vali Şahin ve Bakan Kurum, şu an için can veya mal kaybı bilgisi olmadığını duyurdu.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerinden elde edilen bilgiye göre, Ankara'da 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Ankara'da gerçekleşen depremin merkez üssünün Kalecik ilçesi olduğu bildirildi. AFAD, Ankara'da hissedilen depremin saat 22.53'te, 13.19 km derinlikte gerçekleştiğini kamuoyuna duyurdu.

Kandilli Rasathanesi de Ankara'da meydana gelen depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli, Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin 4.6 şiddetinde olduğunu bildirirken 6.7 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Kalecik'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

ANKARA DEPREMİ SONRASI VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğe intikal eden can veya mal kaybı bulunmadığını bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından, Kalecik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." paylaşımında bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kalecik merkezli deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum, "Depremin hemen ardından il Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

ANKARA'DAKİ DEPREM ÇANKIRI VE ÇORUM'DA DA HİSSEDİLDİ

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çankırı ile Çorum'da da hissedildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin kentte hafif şekilde hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluğun kendilerine iletilmediğini söyledi. Vali Ayaz, taramaların ise devam ettiğini sözlerine ekledi.

Çorum merkez ile Sungurlu ilçesinde de deprem hafif hissedildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, henüz olumsuz bir durumun yansımadığı bildirildi.

ANKARA'DA MEYDANA GELEN DEPREM, KIRIKKALE'DE HİSSEDİLDİ

Kırıkkale Valiliği, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin kentte de hissedildiğini, şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının bildirilmediğini açıkladı.

Saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kırıkkale'de de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Kalecik'te meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi.

Bütün ilçeler ve köylerle irtibata geçildiği aktarılan açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.