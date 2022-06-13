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Ankara'da selin bilançosu ağırlaşıyor!

Ankara'da son bir haftadır yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Daha önce sele kapılan 2 kişi ve elektrik akımına kapılan 1 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından 2 gündür süren arama çalışmaları sonucunda kayıp olan 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'da selin bilançosu ağırlaşıyor!

Ankara'da selin bilançosu ağırlaşıyor!

Ankara'da son bir haftadır yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Daha önce sele kapılan 2 kişi ve elektrik akımına kapılan 1 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından 2 gündür süren arama çalışmaları sonucunda kayıp olan 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 19:28
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Türkiye'de günlerdir etkili olan sağanak yağışlar başta Ankara olmak üzere pek çok ilde sel ve su taşkınlarına sebep oldu. Son bir haftadır süren şiddetli yağış nedeniyle Başkent'te 2 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybederken, 1 kişi de elektrik akımına kapılarak can verdi. Öte yandan kayıp olan bir kişi için ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyordu.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

2 gündür kayıp olarak aranan Ramazan Gök isimli kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece afette hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e ulaştı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA 350 PERSONEL KATILDI

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 13.06.2022 19:42
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Ankarada Selin Bilançosu Ağırlaşıyor!
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