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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Aylar Sonra İlk Görüntü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 105 gün sonra ilk kez görüntüsü yayınlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın sabah ziyaret ettiği Böcek, “Çok iyiyim. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Aylar Sonra İlk Görüntü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Aylar Sonra İlk Görüntü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 105 gün sonra ilk kez görüntüsü yayınlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın sabah ziyaret ettiği Böcek, “Çok iyiyim. Herkese teşekkür ederim” dedi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 14:07
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Antalya'da 17 Ağustos'ta özel bir hastaneye yatan ve koronavirüs testi pozitif çıktıktan bir süre yoğun bakım servisinde tedavi görürken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk sağlıklı görüntüsü yayınlandı.

Sabah saatlerinde tedavisi normal serviste devam eden Böcek'i ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ziyaret ederek görüştü. Böcek, "Çok iyiyim. Şuan 100 gün geçti. Bugüne kadar dualarla ve hastane personelinin gayreti ile geldim. Gece gündüz ilgilenen doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısını herkese çok teşekkür ederdim" dedi.

BOMBA GİBİ

Prof. Özkan ise, "Sizi çok enerjik gördüm. Sizi en kısa zamanda görevinizin başında da görürüz. Şuan bakışlarınız çok enerjik zaten. Bizim için her hastamızla ilgilenmeye çalışıyoruz ama siz Antalya için önemlisiniz. İnşaallah Antalya için de çok önemli şeyler yapacaksınız" diye konuştu.

Rektör Özkan sosyal medyadaki paylaşımında ise, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'i sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.11.2020 17:12
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