Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde, 77.58 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Antalya başta olmak üzere Muğla, Mersin, Isparta, Adana ve birçok çevre ilde hissedildi.

"TÜM EKİPLER TEYAKKUZDA"

Koronavirüs tedavisinde evinde devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, depremle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Böcek, "Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini belirtiyor, tüm ekiplerimizin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"ŞİMDİLİK HASAR BİLGİSİ GELMEDİ"

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise "Şu an için hasar bilgisi gelmedi. Şimdilik bir sorun yok. Herkese geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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