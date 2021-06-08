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Aşı Olmayanlara Yeni Kısıtlama Gelebilir!

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı tam kapanmayı 17 Mayıs tarihinde sona erdirdi.

Aşı Olmayanlara Yeni Kısıtlama Gelebilir!

Aşı Olmayanlara Yeni Kısıtlama Gelebilir!

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı tam kapanmayı 17 Mayıs tarihinde sona erdirdi.

08 Haziran 2021 Salı 11:03
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Tam kapanma sonrasında 1 Haziran'dan itibaren de kademeli normalleşmeye geçildi. Haziran ayı normalleşme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 22.00'a çekilirken Cumartesi günkü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında toplanacak olan Kabine'de aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde.

Koronavirüs salgınının, sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için bir dizi yeni karar almak gerekecek. Uzmanlar, "Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır" yorumu yapıyor.

DUYARSIZ GRUPLAR
Edinilen bilgiye göre, hızlı bir aşı kampanyasıyla sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70'e ulaşması planının başarıyla uygulanabilmesi için bazı önlemler alınacak.

Yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor.

'FAZLA RAHATLADIK'
Sadece aşı kampanyası değil, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda, karar vericiler ve sosyal bilimcilerle birlikte toplumun aşı psikolojisini yönetmek için yeni kararlar alınması gerektiği de ifade ediliyor.

Özellikle, sonbahara kadar toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması gerektiği, aksi durumda bu oranın yüzde 50'de kalabileceği öne sürülüyor.

Uzmanlar, "Yani, kurallara uymayarak toplumu enfekte eden ile aşıya duyarsız olan aynı yaş grubu. Bir de 'sonbaharda her şey bitecek, maskesiz dönem başlayacak' gibi erken yayılan hava nedeniyle, fazla rahatlama yaşanmaya başladı" diyor.

AŞIDA POZİTİF AYRIMCILIK
Hürriyet'te yer alan habere göre, Koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması da planlar arasında bulunuyor. HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.

Aşıya erişimin yaygınlaşmasının ardından, aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda, sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kuralların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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Aşı Olmayanlara Yeni Kısıtlama Gelebilir!
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