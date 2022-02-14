Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Avrupa'da Gaz Fiyatları Ukrayna Krizi Nedeniyle Yüzde 14 Arttı

Rusya-Ukrayna geriliminin artmasıyla Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı yüzde 14 artarak 88 avroya çıktı.

Avrupa'da Gaz Fiyatları Ukrayna Krizi Nedeniyle Yüzde 14 Arttı

Avrupa'da Gaz Fiyatları Ukrayna Krizi Nedeniyle Yüzde 14 Arttı

Rusya-Ukrayna geriliminin artmasıyla Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı yüzde 14 artarak 88 avroya çıktı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 12:48
banner459

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı geçen haftayı 77 avro civarında kapatmıştı.

Doğal gaz kontratları, haftanın ilk işlem gününde ise yüzde 14 artarak 88 avroya yükseldi. Fiyatlar geçen yıl bu dönemde 18 avro seviyesindeydi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan dün, ABD yönetiminin Ukrayna'nın bu hafta içinde Rusya tarafından "her an" işgal edilebileceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından enerji piyasalarında endişe artmıştı.

Son Güncelleme: 14.02.2022 12:53
Anahtar Kelimeler:
Avrupada Gaz Fiyatları Ukrayna Krizi Nedeniyle Yüzde 14 Arttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli’nde Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıldönümü anıldı
Kocaeli’nde Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıldönümü anıldı
KPSS şartı yok, 4 bin 253 lira maaş! 27 ilde 3 bin 969 kişi işe alınacak
KPSS şartı yok, 4 bin 253 lira maaş! 27 ilde 3 bin 969 kişi işe alınacak
Elektrik faturaları için yeni düzenleme sinyali!
Elektrik faturaları için yeni düzenleme sinyali!
78 İlde Defterdarlıklara 250 Memur Alımı yapılıyor!
78 İlde Defterdarlıklara 250 Memur Alımı yapılıyor!
Metaverse ile hac kabul olur mu?
Metaverse ile hac kabul olur mu?

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber