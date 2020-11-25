Bahisci bankacı müşterisinin hesabını boşalttı

Diyarbakır'da özel bir çalışanı Yücel Y. (30) bahis borçları nedeniyle bir müşterisinin hesabını boşaltınca tutuklandı. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle yaşandı: KOBİ yöneticisi Yücel Y., bahis oynayıp borçlanınca bir otomotiv firması sahibi olan müşterisinin hesabından farklı tarihlerde kendi arkadaşlarının hesabına para aktardı. Ardından parayı kendi hesabına geri transfer ettirdi. Defalarca yapılan işlemlerde toplam meblağ 4 milyona ulaşınca panikleyen Y. korkup polise teslim oldu. Üç yıldan beri bankada çalışan Y. suçunu şöyle itiraf etti:

"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

"15 yıldan beri kaçak bahis oynuyorum. Çevreme aşırı borçlandım. Borçları maaşımla ödüyordum. Bir süre sonra arkadaşlarımın parasını isteyince bir kamu bankasından kredi çektim. Bir kısmını borçlarıma, bir kısmıyla yine bahis oynadım. Çektiğim kredi parasını bahiste kaybedince çevremden tekrar borç alarak bahise devam ettim. Borçlarım giderek katlanınca bir arkadaşımdan 150 gram altın ve nakit para aldım. Bu parayla da bahis oynadım. Ardından nişanlandım. Bahise devam ettiğim için her şeyimi kaybettim. Babamın evini borcum olan arkadaşıma devrettim. Durumu kurtarmak için büyük para bulmam gerekiyordu. Bu kez tanıdığım başka bir arkadaşımı bankacılık kimliğimi kullanarak 'Ticaret yapacağız' diye ikna edip 50 bin lira aldım. Bu kişiye önce kârıyla birlikte para gönderip güvenini kazandım. Bu paraları bahiste kaybettim. Yani bir arkadaşımdan aldığım parayı kapatmak için bir diğer arkadaşımı kandırıp para alıyordum. Bir kısım borç öderken, belki bahiste kazanırım diye bir kısım parayla yine bahis oynadım."

"ŞEYTAN BİLE MASUM KALIR"

"Çıkmaza girince internet bankacılığı kullanmayan ve hesabını düzenli kontrol etmeyeceğini bildiğim bir müşterimin hesabından para çekip tüm borçlarımı ödedikten sonra intihar etmeyi planladım. Önce yasal bahis oynatan alacaklının hesabına 250 bin Türk lirası gönderdim. Ona borcumu kesip geri kalanı hesabıma geri göndermesini söyledim. Geri gelen parayla yeniden bahis oynadım. Hesabını boşalttığım firma, talimat vermiş gibi evrak hazırlattım ve eski talimatlarındaki kaşe örneğini kesip yeni oluşturduğum talimat evrakına yapıştırıp tekrar fotokopiyle tek parçaya dönüştürdüm ve vezneye teslim ettim. Onlar da gereğini yaparak benim istediğim kişilere havale çıkarıyordu. Şirket internet bankacılığı kullanmadığı için hesabına giriş çıkış olunca bilgilendirme maili gidiyordu. Şirkete bilgilendirme maili gitmesini engelledim. Bu şekilde müşterimin hesabından defalarca para çıkışı yaptım. İş çığırından çıkınca çamaşır suyu içip intiharı denedim. Yapamayınca evin doğalgazını açtım, ancak kardeşim evde olduğu için vazgeçip teslim olmaya karar verdim. Cezam neyse yatıp yeni bir hayat kurmak istiyorum."

Banka tarafından savcılığa gönderilen yazıda 94 işlemde Yücel Y. tarafından toplam 4 milyon 35 bin lira para transferinin biri bahis oynadığı bayii, ikisi arkadaşı üç kişiye EFT yapıldığı, paranın bir kısmının tekrar kendi hesabına geri aktarıldığını tespit ettiklerini bildirdi.

25 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

İddianamede, kendisine e-posta yoluyla talimat gönderip işlem yaptıran firmanın internet bankacılığı kullanmadığını bilerek bu durumdan istifade eden sanık bankacının zimmet suçunu işlediği ifade edildi. Eski talimat kaşelerini kullanarak sahte evraklar düzenleyip borçlu olduğu kişilere EFT yapan sanığın bu durumun açığa çıkmasını engellemek için mail gitmesinin önüne geçtiği kaydedildi. Zimmetine geçirdiği paraları banka dışındaki üçüncü kişiler hesabına aktardığı için Yücel Y. ile biri bahis bayii ve ikisi arkadaşı dört sanığın 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Hesabı boşaltılan firmaya ödeme yapan banka, kendi çalışanı hakkında şikâyetçi olunca iddianamede müşteki olarak yer aldı.