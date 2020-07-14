Bakan Albayrak'tan Pancar Çiftçisine Müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pancar çiftçisine ağustos ayı içersinde ödencek 122 milyon 593 bin TL'lik avans bedelini bugün hesaplara yatacağını belirtti. Bakan Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama da bayram öncesi üreten ellerin yanında olduklarını belirterek 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20 bin çiftçinin kullanımına sunduklarını belirtti. Bugün de ağustos ayında ödenecek 122 Milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçisinin hesabına yatırdıklarını açıkladı ve hayırlı olsun ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın mesajında yer verdiği Türkşeker'in infografisinde de 355 Milyon 787 Bin lirası küspe bedeli ve pancar avansları, 158 Milyon 431 Bin TL hububat, Ayçiçeği ürün ve avans bedelleri olmak üzere çiftçiye toplam 514 Milyon TL destek sağlandığını belirtti.