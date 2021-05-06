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Bakan çavuşoğlu ‘turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da bugün Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Alman mevkidaşı ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin turizm programıyla ilgili yaptığı "Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" açıklaması sosyal medyada gündem yarattı.

Bakan çavuşoğlu ‘turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’

Bakan çavuşoğlu ‘turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da bugün Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Alman mevkidaşı ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin turizm programıyla ilgili yaptığı "Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" açıklaması sosyal medyada gündem yarattı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:45
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin turizm sezonundan önce koronavirüs salgını konusunda güvenli hale getirileceğini ifade etti.

"TURİZM PROGRAMIMIZA İLAVE TEDBİRLER GETİRDİK"

Türkiye'yi ziyaret edecek olan Alman vatandaşları için koronavirüs salgınında en güvenli ortamın yaratılması için çalışıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Güvenli turizm programımıza ilave tedbirler getirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız iş birliği içinde çalışıyorlar. Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım" dedi.

AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu açıklaması sosyal medyada gündem yarattı. Çok sayıda kullanıcı açıklamayı alıntılayarak yorumlarda bulundu.

Son Güncelleme: 06.05.2021 17:51
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