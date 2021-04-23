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Bakan değişti, CHP’li Öztunç skandalın peşini bırakmadı!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınan ve son dönemde kendi bakanlığına aile şirketi üzerinden piyasadan daha pahalıya aldığı dezenfektan skandalı ile gündem olan Ruhsar Pekcan olayı hakkında yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a seslenerek şeffaflık çağrısında bulundu.

Bakan değişti, CHP’li Öztunç skandalın peşini bırakmadı!

Bakan değişti, CHP’li Öztunç skandalın peşini bırakmadı!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınan ve son dönemde kendi bakanlığına aile şirketi üzerinden piyasadan daha pahalıya aldığı dezenfektan skandalı ile gündem olan Ruhsar Pekcan olayı hakkında yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a seslenerek şeffaflık çağrısında bulundu.

23 Nisan 2021 Cuma 14:23
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Eski bakan Pekcan’ın görevden alınması sürecinde konuyu günlerce gündemde tutan ve geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yüce divan yolunun açılması gerekliliğinin altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yeni Bakan Mehmet Muş’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergeyle konunun peşini bırakmayacağının sinyalini verdi.

Bakanlığın, bu usulsüz uygulama hakkında kamuoyuyla şeffaf bir şekilde, en ince ayrıntısına kadar detaylı bir bilgilendirme yapması gerekliliğini savunan CHP’li Ali Öztunç’un, Bakan Muş’tan cevap beklediği sorular ise şu şekilde oldu;

1- Bakanlığınıza 2019’den bugüne kadar yıllar itibarıyla alınan dezenfektan miktarları ne kadardır? Alınan bu dezenfektanlar için yıllar itibarıyla yapılan ödeme miktarları nedir?

2- Alınan dezenfektanlar hangi ihale usulüne göre alınmıştır. Yapılan ihalelere kaç firma katılmıştır? Bu firmalar hangileridir? Bu firmaların şartnameye istinaden verdikleri teklifler nedir?

3- Alınan dezenfektanların markası ve birim fiyatları nedir? Hangi firmalardan ne kadar dezenfektan alımı yapılmıştır?

4- Sizden önceki Bakanın sahibi olduğu Anoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmasının Bakanlığınıza sattığı ürünün Sağlık Bakanlığınca verilen ruhsatına bakıldığında ürünün başka bir firmada fason olarak üretildiği görülmektedir. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve benzer özelliğe sahip birçok ürün varken, neden fason üretim yaptırılan bir ürünü Bakanlık almıştır?

5- Sizden önceki Bakanın, bakanlığınıza şahsına ait şirketten 9 milyon TL’lik dezenfektan aldırdığı doğru mudur?

Son Güncelleme: 23.04.2021 19:50
Anahtar Kelimeler:
CHP’li Öztunç Skandalın Peşini Bırakmadı!Bakan Değişti
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