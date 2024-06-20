Bakan Özhaseki duyurdu! Kapsamlı yeniden yapılanma süreci başladı!

Depremden etkilenen iller ile ilgili X hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da şehir meydanlarımızı altyapısı ve üstyapısıyla yeniden yapıyoruz. Depremden etkilenen illerimizde sadece konut üretmiyoruz. Şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacak, ticari hayata güç katacak olan, şehirlerimizin kalbi şehir meydanlarımızı da tarihî ve kültürel dokusuna uygun olarak inşa ediyoruz. Yeşil ve çevre dostu olacak şekilde planladığımız şehir meydanlarımız, vatandaşlarımız için hem yeni bir yaşam alanı hem de bugünden yarına bir köprü olacak."