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Bakan Soylu: "10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi.

Bakan Soylu: "10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil"

Bakan Soylu: "10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:15
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Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi.

Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'UN SOYLU'YA MEKTUBU
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mektup göndermişti.

Şentop söz konusu mektupta Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçinin adını sormuştu.

Soylu mektubu aldıktan üç hafta sonra dün (16 Haziran 2021) TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etti.

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Bakan Soylu: 10 Bin Dolar Alan Siyasetçi şu An Milletvekili Değil
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