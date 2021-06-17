Bakan Soylu: "10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi.