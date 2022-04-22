Bakan Soylu oy kullanacak Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, "Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ''900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı'' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.” Dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul’da düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili bilgi verdi. NTV’ye konuşan Soylu, şunları söyledi:

Son bir kaç gündür önce Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse ardından İstanbul'da TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırılar yaşandı. İlk bulgulara göre bu saldırılar PKK'yı mı işaret ediyor? Bu saldırılarla ilgili soruşturmada gelinen son aşama nedir?

GÜVENLİ BÖLGEDE KALABİLİRLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram ziyareti için ülkelerine giden Suriyelerin geri gelmelerine gerek olmadığı yönünde bir açıklamasını değerlendiren Soylu, şunları söyledi:

– Yaklaşık dört bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60’ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil. Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler.

– 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 Suriye uyruklu, Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296’sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı. Türkiye’de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ”900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı” diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.