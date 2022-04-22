Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de 23 Nisan Resim Sergisi açıldı
KSÜ’de 23 Nisan Resim Sergisi...
Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun Katılım
Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun...
Türkoğlu’nda İçme Suyu Hattı çalışmaları başladı
Türkoğlu’nda İçme Suyu Hattı çalışmaları...
Başkan Okay’dan 23 Nisan Mesajı
Başkan Okay’dan 23 Nisan Mesajı
KSÜ’de ‘Milli Egemenlik’ konferansı düzenlendi
KSÜ’de ‘Milli Egemenlik’ konferansı düzenlendi

Bakan Soylu oy kullanacak Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında seçimde oy kullanacak Suriyeli sayısını açıkladı.

Bakan Soylu oy kullanacak Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu oy kullanacak Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında seçimde oy kullanacak Suriyeli sayısını açıkladı.

22 Nisan 2022 Cuma 16:15
banner459

Bakan Soylu, "Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ''900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı'' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.” Dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul’da düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili bilgi verdi. NTV’ye konuşan Soylu, şunları söyledi:

Son bir kaç gündür önce Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse ardından İstanbul'da TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırılar yaşandı. İlk bulgulara göre bu saldırılar PKK'yı mı işaret ediyor? Bu saldırılarla ilgili soruşturmada gelinen son aşama nedir?

GÜVENLİ BÖLGEDE KALABİLİRLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram ziyareti için ülkelerine giden Suriyelerin geri gelmelerine gerek olmadığı yönünde bir açıklamasını değerlendiren Soylu, şunları söyledi:

– Yaklaşık dört bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60’ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil. Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler.

– 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 Suriye uyruklu, Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296’sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı. Türkiye’de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ”900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı” diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.

Anahtar Kelimeler:
Bakan Soylu Oy Kullanacak Suriyeli Sayısını Açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Anka'lar Serseri Mayınları Başarıyla Tespit Etti
'Anka'lar Serseri Mayınları Başarıyla Tespit Etti
Kahramanmaraş’a ekolojik koridor projesi!
Kahramanmaraş’a ekolojik koridor projesi!
Kahramanmaraşlılar dikkat! Kuvvetli geliyor
Kahramanmaraşlılar dikkat! Kuvvetli geliyor
Kahramanmaraş Defterdarlığında görev değişimi!
Kahramanmaraş Defterdarlığında görev değişimi!
Jandarma 250 sözleşmeli uzman erbaş alacak!
Jandarma 250 sözleşmeli uzman erbaş alacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber