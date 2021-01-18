Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tecavüz tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa – Aydın – Mardin – Adıyaman – Kilis – Bingöl – Bitlis – Elazığ - Muş İl Kongrelerine video konferans ile katılarak önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, 2023 seçimlerinin kritik olduğunu belirtti, AK Parti'nin kendisini millete iyi anlatması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, CHP'deki hırsızlık, taciz, tecavüz olaylarını eleştirdi, Kılıçdaroğlu'nun olayların üstünü örtme çabasına değindi. Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat tam 56 gündür taciz, ve tecavüz olaylarına sessiz. Neden konuşmuyor?" dedi.

"BAHAR AYLARINDA SİZLERLE YÜZ YÜZE HASRET GİDERMEK İSTİYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Çarşamba günü itibarıyla 42 ilimizi tamamlamış olacağız. İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, hazırlıklarımızı tamamlamayı düşünüyoruz. İl kongrelerimizi çok farklı yapmayı planlıyorduk. 81 ilin tamamına, bu mümkün olmasa da gidebildiğim kadarına bizzat iştirak etmekti. Vatandaşlarımız ile hasbihal edip, hasret giderecektik. Salgın nedeniyle birkaç il hariç buna fırsat bulamadık. İnşallah aldığımız tedbirlerin ve aşı sürecinin başarıya ulaşması ile bahar aylarından itibaren sizlerle yüz yüze hasret gidermeyi istiyoruz.

Hepimizin hayatında sınırlamalara yol açan salgına rağmen 1 milyondan fazla yeni üye ile geçen seneyi kapatmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

"BİZ 24 SAATİNİ MİLLETİNE ADAYAN BİR PARTİYİZ"

AK Parti hiçbir zaman seçimden seçime millete giden, kapısını çalan bir parti olmadı. Bu kampanyalar vasıtasıyla öyle de olmayacak. Biz günün 24 saatini, yılın 365 gününü milletine adayan bir partiyiz. AK Parti temsilcisi, üyesi millet ile beraber olandır.

"TATLI SU SİYASETÇİLERİNİN YÜZLERİ SEÇİMDEN SEÇİME GÖRÜNÜR"

Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların yüzü seçimden seçime görünür. Biz millete olan hizmetkarlığını sürdüren bir partiyiz. Partimiz, vesayetin cenderesindeyken de, kapatılmak istenirken de bu mücadeleyi verdik.

Kuru kuruya demokratlık yapmadık. Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanlardan kat kat fazlasını yaptık. Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin büyük bölümünü biz inşa ettik. Bugün de açılışlarımızı gerçekleştirerek eser ve hizmet siyasetimizi bir adım öteye taşıyoruz. Son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Görev alan her bir arkadaşımın aynı şuurla çalışacağına inanıyorum.

"ARTIK MASA BAŞINDA ÇİZİLEN HARİTALAR HAYATA GEÇİRİLEMİYOR"

Geçtiğimiz yılı koronavirüs salgınının gölgesinde tamamladık. Sağlık altyapımızın gücü ve tedbirler sayesinde bu süreci en az sıkıntı ile tamamlamanın gayreti içinde olduk. Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için elimizden geleni yaptık.

Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz. Ülkemizin potansiyelini, yatırım, istihdam ve büyüme odaklı bir şekilde hayata geçiriyoruz.

Türkiye'nin küresel ve bölgesel gücü arttıkça saldırıların da arttığı bir gerçektir. Türkiye, yaptığı hamleler ile zulüm üzerine kurulu düzeni derinden sarsıyor. Artık masa başında çizilen haritalar hayata geçirilemiyor. Artık bölgemizde tabii kaynakların yağmalanması için iç kolayca savaşlar çıkarılamıyor. Artık küçük çekişmeler kışkırtılarak ülkeler cendereye alınamıyor.

"KİM NE DERSE DESİN TARİH KENDİ HÜKMÜNÜ VERİYOR"

Türkiye aleyhinde kullanılan malzemelere bakın hepsinin ardında bunu göreceksiniz. Kim ne derse desin tarih kendi hükmünü veriyor. Bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece önemlidir.

Fikir ve ifade özgürlüğünün en büyük savunucusu görünürler , işin ucu kendilerine dokunduğunda yasakçılıkta sınır tanımazlar. İnşallah tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık. Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir. Güçlü ve büyük Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Yeter ki millet olarak birliğimize, dirliğimize sahip çıkalım.

"ESKİ TÜRKİYE'DEKİ SEFALET DOLU GÜNLERİ GERİ GETİRMEK İÇİN VAR GÜÇLERİ İLE ÇALIŞIYORLAR"

Buradan tüm illerimize sesleniyorum. Adıyaman, Aydın, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Kilis, Manisa, Mardin ve Muş. Hep birlikte buna hazır mıyız? Sizlerden farklı bir coşku bekliyorum. Zira 2023'e bu duygu, bu inanç ve şuurla hazırlanmak durumundayız. AK Parti bugüne kadar 15 ayrı genel seçime, mahalli seçime, cumhurbaşkanı seçimine, halk oylamasına girmiştir. Hepsinden de birinci olarak çıkmayı başarmıştır. Her seçim önemlidir. Ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir ama 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Hala eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar, vesayetin, darbenin hakim olduğu o kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle çalışıyor.

Milletimiz bunların gerçek yüzünü, gerçek niyetini geçmişte görerek bildiği için hiçbirine yüz vermiyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TECAVÜZ TEPKİSİ: CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT 56 GÜNDÜR SESSİZ

Kendi partilerinin bünyesini örümcek ağı gibi saran taciz, tecavüz, hırsızlığın üzerini öreterek güçlerini korumak isteyenleri milletimiz çok iyi görüyor. CHP'nin başındaki zat 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor? Neden bunlarla ilgili işlem yapmıyor? Biz bu saldırıların önünü milletimize doğruları anlatarak kesmezsen işin nereye varacağını göremeyiz. Mermeri delen suyun gücü değil, sürekliliğidir. Karşımızdakiler milletimize sürekli yalan, iftira ve çarpıtmalarla giderken biz parti binalarında oturursak o mermer delinir. Bizim milletimiz ile paylaşacak çok şeyimiz bulunuyor.