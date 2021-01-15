Başkan Erdoğan'dan son dakika 'yan etki' açıklaması: Evelallah...

Erdoğan ayrıca savunma sanayiindeki adımlara ABD'nin tepkisi ve Yunanistan ile görüşmelere ilişkin de bilgiler verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. İstanbul'da bulunan Erdoğan yaptığı son dakika açıklamalarında koronavirüs aşısının yan etkisine yönelik soruyu cevaplarken ABD'nin S-400 başta olmak üzere savunmadaki adımlarımızla ilgili tutumu ve Yunanistan ile görüşmeye dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

KORONAVİRÜS AŞISI

"Şu an herhangi bir yan etki yok. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım.

YUNANİSTAN İLE GÖRÜŞMEYE OLUMLU YAKLAŞTIK

Gerek ikili görüşmeler, gerek diğer irtibatlarımız devam ediyor. Tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Miçotakis ile görüşme konusu olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Biz de başlatılabilir dedik.

BIDEN YÖNETİMİNE SORMAYIZ

Bizim savunma sanayiine yönelik adımlarımızı hiçbir ülke belirleyemez. Bunlar bizim kararlarımıza bakan konulardır. Rusha ile S400 anlaşması malum devam ediyor. Burada ay sonu zaten Rusya ile görüşmelerimiz olacak. Bu konularla birlikte tekrar ele alacağız. Biden yönetiminin ne diyeceği vs. bunları bilmeyiz.

"OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA BU YETKİ VARDIR"

(Polise TSK silahı kullanma yetkisi) "Olağanüstü durumlarda bu yetki vardır. Resmi Gazete'de yayınlanması Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olmuştur, bundan daha doğal ne olabilir" diye konuştu.