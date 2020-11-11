Başkan Erdoğan imzaladı; 7 Bakanlığa atama kararları resmi gazetede

Bakanlıklarda yeni atamaların son dakika haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın imzası ile Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile bazı kurumlarda alınan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Atamaları Başkan Erdoğan imzalarken kararlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. İşte birçok önemli bakanlıkta gerçekleştirilen görevden alma ve boşalan koltuklara yapılan atamalar;

GÖREVDEN ALINANLAR VE GÖREVE BAŞLAYANLAR BUGÜN İTİBARIYLA...

Başkan'ın imzası ile gerçekleşen görev değişiklikleri bugün yayımlanan Resmi Gazete sayısı ile birlikte resmen yürürlüğe girmiş oldu.

ADALET BAKANLIĞI'NDA ÖNEMLİ ATAMA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan adalet başmüfettişliklerine, Kerem Kerim Arslan, Berkay Altuğ, Mehmet Oğraş ve Semih Çayönü atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI...

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Serkan Bircan, Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat Yılmaz, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat Karaçanta, Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ile Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Lütfi Göncü atandı. Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari görevden alındı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ÖNEMLİ SON DAKİKA ATAMALARI

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Sami Akyol, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin Kalkan getirildi. Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YENİ BAŞMÜFETTİŞLER

Sağlık Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere Eda Karataş ve Mesut Ük getirildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDA KRİTİK ATAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Işık, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılıklarına Hasan Hüseyin Mutlu ile Sıdıka Çiğdem Kanmaz, Çankırı Müdürlüğüne Emrullah Celepverdi, Zonguldak Müdürlüğüne Yaşar Karaman atandı.

TARIM ORMAN BAKANLIĞI...

Edinilen son dakika bilgilerinden biri de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Tarım Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Dursun Kelkit, Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yasin Önder getirildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDA YENİ GÖREV

Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren ticaret müfettiş yardımcıları Osman Akkor, Adem Demirci, Cengiz Soylu, Selçuk Deligöz, Göksel Çetinkol ve Emin Özer atandı.

SGK'DA AÇIKGÖZ GİTTİ, ALIÇ GELDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz görevden alındı, yerine Savaş Alıç getirildi.

TAŞKIRAN GİTTİ ERTÜRK GELDİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğüne 22. Bölge Müdürü Tamer Taşkıran, 22. Bölge Müdürlüğüne İsmail Ertürk ve 3. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Meşhur atandı.

ELEKTRİK İLETİM'DE YENİ GÖREV

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Ali Rıza Gök görevden alındı. Bu suretle boşalan 1. Hukuk Müşavirliğine Hikmetullah Arvas getirildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına alınan son dakika bilgisine göre Deniz Coşkun atandı.