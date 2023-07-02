Başkan Güngör, Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’na Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi programa katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilen Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldı. Deprem bölgesindeki il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; şehirlerin imar ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan çalışmalar, kalıcı konutların yapımı, imar planları, yerinde dönüşüm projeleri ve zemin etüt çalışmaları gibi pek çok konuya ilişkin istişarelerde bulunuldu.

El Birliğiyle Yoğun Gayret Gösteriyoruz

İstişare toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “6 Şubat’ta büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Asrın afeti olarak nitelendirilse de bin yıldır medeniyet kurduğumuz bu Anadolu topraklarında başımıza gelen en büyük felaketlerden birisi. 11 ilimizi, bine yakın ilçe ve köyümüzü etkiledi. 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Hasar gerçekten çok büyük. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yaraları sarmak için el birliğiyle yoğun gayret gösterdik, göstermeye devam ediyoruz” dedi.

850 Bin Civarında Yeni Birim Yapılacak

6 Şubat depremlerinin yol açtığı hasara ilişkin rakamları paylaşan Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesindeki illerimizde 872 bin 59 bağımsız birim yıkılmış vaziyette. Devlet olarak 680 bin konut yapmamız icap ediyor. 170 binden fazla da depo ve iş yeri gibi birimler inşa edilecek. Toplamda karşımıza çıkan sayı 850 bin civarında. İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimi Ekim, Kasım, Aralık gibi yapılacak” ifadelerini kullandı.

Uygun Alanlarda Yerinde Dönüşüm Başlatacağız

Bakan Özhaseki yaptığı konuşmada, yerinde dönüşüme ilişkin de bilgiler aktardı. Özhaseki, “Kalıcı konutlar için rezerv alanlar oluşturmaya çalıştık. Belirlediğimiz yeni rezerv alanlarda kalıcı konutları inşa ederken bir yandan da şehir merkezlerinde de hayatı canlandırmak durumundayız. Şehrin iç dinamiklerini harekete geçirmeli, orada istihdamı sağlamalı ve ticari faaliyetleri desteklemeliyiz. Bundan dolayı da eğer zemin uygunsa ve yapı yasağı gelmemişse yerinde dönüşüm başlatacağız. Bundan sonra kesinlikle fay hatları üzerinde, sıvılaşma olan alanlarda, dere yataklarında ve zeminin müsait olmadığı alanlarda yapılaşma olmayacak. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz” cümlelerini kaydetti.

Şehirlerimizi Daha Güçlü Bir Şekilde İnşa Edeceğiz

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiğimiz Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve deprem bölgesi belediye başkanlarımızla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Şehirlerimizin yeniden imarı ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan çalışmaları görüştük. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Deprem bölgesine göstermiş olduğu özel ilgi ve alakadan dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu gayret ve el birliğiyle deprem bölgesi şehirlerimizi daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Rabbim yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.