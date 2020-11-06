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Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’

Türkiye’nin en önemli ulaşım projelerinden olan, Kahramanmaraş – Göksun yolu 7 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. Başkan Güngör, “Ülkemiz ve şehrimiz için büyük önem taşıyan 11 tünel, 3 köprü ve 6 köprülü kavşağı içeren dev ulaşım projesi hamdolsun açılıyor. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a, milletvekillerimize, emeği geçen herkese şehrim ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’

Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’

Türkiye’nin en önemli ulaşım projelerinden olan, Kahramanmaraş – Göksun yolu 7 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. Başkan Güngör, “Ülkemiz ve şehrimiz için büyük önem taşıyan 11 tünel, 3 köprü ve 6 köprülü kavşağı içeren dev ulaşım projesi hamdolsun açılıyor. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a, milletvekillerimize, emeği geçen herkese şehrim ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

06 Kasım 2020 Cuma 12:50
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 7 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimizde gerçekleştireceği programlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Kasım’da şehrimizde ağırlayacağız. İlk olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. 12 Şubat Stadyumu’nda, saat 12.30’da gerçekleştirilecek kongremize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.

4,6 Milyarlık Dev Yatırım

Kongrenin ardından Kahramanmaraş – Göksun yolunun da açılışının gerçekleştirileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 4.6 Milyarlık yatırımla tamamlanan Kayseri – Göksun yolumuzu da 7 Kasım Cumartesi günü açıyoruz. Ülkemiz ve şehrimiz için büyük önem taşıyan 11 tünel, 3 köprü ve 6 köprülü kavşağı içeren dev ulaşım projesi hamdolsun açılıyor. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a, milletvekillerimize ve tüm çalışanlara şehrim ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Şehrimize Hayırlı Olsun

Hayata geçirilen yatırımla hem şehrin hem de ülkenin önemli bir bağlantısının kesintisiz bir şekilde sağlandığını da açıklamalarına ekleyen Güngör, “Ülkemizin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan çok önemli bir proje. Hamdolsun bu projenin gerek ülkemize gerekse şehrimize çok önemli ekonomik katkıları da olacaktır. Şehrimize ve ülkemize tekrar hayırlı olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Hükümetimiz, Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla şehrimiz için büyük bir özveriyle, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 06.11.2020 13:46
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