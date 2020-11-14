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Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa işkence

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuk aynı iş yerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiğine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan çocuğun amcası Aydın Y. “Zaten videolarda her şey ortada döven kişi kendi çektiği görüntüde de olayı itiraf ediyor." dedi.

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa işkence

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa işkence

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuk aynı iş yerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiğine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan çocuğun amcası Aydın Y. “Zaten videolarda her şey ortada döven kişi kendi çektiği görüntüde de olayı itiraf ediyor." dedi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 16:34
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Olay önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. Yedi yıl önce 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. (15) beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü. 1 buçuk yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu.

BEYİN AMELİYATI OLAN ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE
Zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu. Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi. Görüntüyü çeken çocuk o görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI İŞKENCENİN YARALARINI CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ
Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne olduö demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı. Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Yücel B.'nin Enes Y.'yi darp ettiği görüntülerin yenileri ortaya çıktı. Görüntülerde Yücel B.'nin, beyin ameliyatı geçiren Enes Y.'nin başına defalarca vurması ve yere yatırdığı çocuğu tekmelemesi yer alıyor. Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Çocuk Şube'ye bağlı polis ekipleri Yücel B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Enes Y. ve babası da ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

Son Güncelleme: 14.11.2020 16:35
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