Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ekinözü Sağlık Turizm Tesisi Tamamlanıyor
Ekinözü Sağlık Turizm Tesisi Tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta Telafi Eğitimi İçin Hazırlık
Kahramanmaraş’ta Telafi Eğitimi İçin Hazırlık
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan babalar günü mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
İlçelerde Yollar Büyükşehir’le Yenileniyor
İlçelerde Yollar Büyükşehir’le Yenileniyor
Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Dönemin İlk Ders Zili Çaldı
Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Dönemin İlk...

Bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verdi!

Bursa'da bir keçi bir gün içerisinde verdiği sütle neredeyse ineklerle yarışacak düzeyde.

Bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verdi!

Bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verdi!

Bursa'da bir keçi bir gün içerisinde verdiği sütle neredeyse ineklerle yarışacak düzeyde.

19 Haziran 2021 Cumartesi 11:33
banner459

Yaklaşık 40-50 kilo civarında olan keçi bir günde 17 litre süt verdi. Saanen cinsi keçinin 17 litre süt verdiğini görenler ise ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtiyor.

Mudanya ilçesinin Çepni köyünde faaliyet gösteren Seçen Keçi Çiftliğinde bakılan keçi, bir günde 17 litre süt vererek rekor kırdı.

Uzun yıllar keçi sütü üretimi yapan çiftlikte bir keçinin inekten daha fazla ve ağırlığının neredeyse yarısı kadar süt vermesi görenleri hayretler içinde bıraktı.

Bu zamana kadar bir keçinin en fazla 12 kilo süt verdiğine şahit olan çiftlik sahipleri, 17 litre sütü görünce gözlerine inanamadı. Normal zamanda günde 5-6 litre süt veren Saanen cinsi keçiler, doğumdan sonraki 2 ayda günlük 12 kiloya kadar süt verebiliyor. Ancak bu son keçinin 17 litre süt vermesi görenleri hayretler içinde bırakıyor.

Bu zamana kadar böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını ifade eden Seçen Çiftliği Veteriner Hekimi Mahmut Akyol, "Normalde bir keçi bu kadar süt vermez. Saanen ırkı keçilerde doğumdan sonra 5-6 litre süt sağıyoruz.

Sütün en verimli döneminde en fazla 12 litre süt sağıyoruz. Bizim keçimiz 17 litre süt verdi. Şu ânki sağımlarında günde 15-16 litre süt vermekte. Biz bir keçinin günde neredeyse ağırlığının yarısı kadar süt vermesine çok şaşırdık. Keçinin bu kadar fazla süt verme dönemi doğumdan sonra 2 ay sürüyor. Ben veteriner hekimim. Öğrendiğim derslerde de, gerçek hayatta da böyle bir verim görmedim. Bu keçinin ağırlığı 40-50 kilo. Bir günde neredeyse kendi ağırlığının yüzde 45'i kadar süt verdi.

Biz bazı ineklerin bile bir günde bu kadar süt verdiğini göremiyoruz. Günde 10-15 kilo süt veremeyen inekler var" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bir Günde Ağırlığının Yarısı Kadar Süt Verdi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 evlat bir babaya bakamadı!
6 evlat bir babaya bakamadı!
Bakan Soylu: "10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil"
Bakan Soylu: "10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil"
Aşıdan sonra metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Aşıdan sonra metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Aliyev Oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Alkış Tuttu
Aliyev Oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Alkış Tuttu
Selda Bağcan yeniden yargılanacak
Selda Bağcan yeniden yargılanacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber