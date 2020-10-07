Bize yeni bir yol hikayesi gerek

Açıklananlara bakılırsa yapılacak olan Nurdağı Maraş arası raylı sistem olacak yani hızlı tren bize gelmeyecek biz hızlı trene gideceğiz anlaşılan…

Neyse geçen bir gazeteci arkadaşım “Göksun Maraş yolu bitince yeni bir yol hikâyesi gerekti şehrimize o da hızlı tren oldu. Yaşasın hızlı tren hattımız...” Demişti

Eh oda çabuk bitti söndü.

Evet, bizim millete yeni bir yol hikâyesi lazım bende buna katkıda bulunmak için Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan yola pareler Sivas Maraş ve Hatay bağlantısını sunuyorum. Orta Anadolu’dan doğuya giden hatta bağlanarak Maraş’ı farklı yollara açabiliriz. Ayrıca bu yolu akabe limanına da bağlayabiliriz…

Çünkü Kızıldeniz’in en kuzey ucu Akabe limanından Maraş ahır dağına kadar düz çöküntü bir alan var. Hiçbir engel de yok…

Bu arada Hatayı da kor nokta son nokta olarak görmeyin Hatay’dan ileride Şam’a bağlanan bir hat yapılabilir bu bölgenin ticaretini geliştirmeye katkı sağlayabilir…

Bu hat daha aktif ve daha işlevsel olur…

Zaten biz Maraşlıların yıllardır ilin batısına giden bir demiryolu hayalimiz vardı.

Sivas’tan gelen tren Göksun üzerinde şehre uzanıp aşağıya doğru Türkoğlu, Nurdağı, İslâhiye, İskenderun ve Hatay istikametinde gidebilir…

Aşağıdan gelerek Maraş üzerinden Sivas istasyonuna aktarması ile doğu da Doğu Anadolu’ya Kars’a kadar Batıda Ankara’ya kadar seyahat yapıla bilinir…

Selam ve saygılarımla