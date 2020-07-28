Bodrum'dan skandal görüntüler! Garip partiler düzenliyor, çırılçıplak denize giriyorlar...

Bodrum Bitez'de yer alan Bardakçı Koyu'nun hemen yanındaki koyda toplum ahlakına aykırı davranışlar sergileniyor, garip partiler düzenleniyor, çırılçıplak denize giriliyor. Yaz gelince akla gelen ilk tatil beldelerinden olan Bodrum'da halkın tepkisini çeken görüntüler...
Bodrum Bitez'de yer alan Bardakçı Koyu'nun hemen yanındaki koyun hali içler acısı. Sabah'ın haberine göre; burayı mekan edinen bir grup erkek, koyda toplum ahlakına aykırı davranışlar sergiliyor, garip partiler düzenliyor, çırılçıplak denize giriyor.
TOPLUMA TERS HAREKETLER
Halkın tepkisini çeken bu koyda yaşananları kare kare görüntüledi.
Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bodrum skandal görüntüler ile çalkalanıyor. Bodrum Bitez'de yer alan Bardakçı Koyu'nun hemen yanındaki koyun hali içler acısı.