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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

YURTTA HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE OLACAK

Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHAVA SICAKLIĞIDikkat
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