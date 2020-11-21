Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Sıfır otomobil alacak vatandaşlar fiyat araştırmalarına devam ederken, dev markalar da kampanyalarına her gün bir yenisini ekliyor. Fiyatların aşırı yükselmesi nedeniyle markalar vade yaparak kredi kullandırmaya başladı. Peki hangi otomobil markasında hangi fırsatlar var? İşte markaların sıfır otomobil kampanyaları.