Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.
İşte Milliyet'in haberine göre markaların sıfır otomobil kampanyaları:
FORD
Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz
Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz
- Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.
CITROEN
Berlingo Kombi modelinde 25.000 TL 12 Ay 0% faiz kampanyası bulunuyor. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay 0,99% faiz kampanyası sunuluyor.
PEUGEOT
Peugeot 208, yüzde 0 faiz, 15 bin lira kredi, 12 ay vade, Aylık ödeme: 1500 lira
Peugeot 308, yüzde 0 faiz, 45 bin lira kredi, 12 ay vade, Aylık ödeme: 3750 lira
Peugeot 508, yüzde 0 faiz, 40 bin lira kredi, 12 ay vade, Aylık ödeme: 3333 lira
HONDA
Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanı.
KIA
KIA Sportage'larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99
MITSUBISHI
Mitsubishi Space Star 36 bin liraya 12 ay vade yüzde 0.99 faiz avantajı.
OPEL
Opel modellerinde 75 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı
FIAT
Fiat Egea 49 bin 900 lira peşin 48 ay vade Aylık ödeme: 2990 lira