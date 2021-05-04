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“Çalışma izni muafiyeti” toplamda kaç kişiye verildi? Bakanlık son sayıyı duyurdu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 “çalışma izni muafiyet” belgesi düzenlendi. İşte haberin detayları.

“Çalışma izni muafiyeti” toplamda kaç kişiye verildi? Bakanlık son sayıyı duyurdu

“Çalışma izni muafiyeti” toplamda kaç kişiye verildi? Bakanlık son sayıyı duyurdu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 “çalışma izni muafiyet” belgesi düzenlendi. İşte haberin detayları.

04 Mayıs 2021 Salı 18:00
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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan "tam kapanma sürecine" devam edilmektedir.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 "çalışma izni muafiyet" belgesi düzenlenmiştir.

Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden "çalışma izini muafiyet" belgesi alınamadığı durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00'e kadar geçerli olacaktır.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında 99 bin 160 personel ile devam edilmektedir.

Son Güncelleme: 04.05.2021 18:05
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