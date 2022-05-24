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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bedelli askerlik müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayısı 550 bini bulan yoklama kaçağına müjdeli bir haber verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz" ifadelerini kullandı. Kaçak yılına göre bedelli rakamına ilave yapılacağını da belirten Erdoğan, "Gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bedelli askerlik müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bedelli askerlik müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayısı 550 bini bulan yoklama kaçağına müjdeli bir haber verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz" ifadelerini kullandı. Kaçak yılına göre bedelli rakamına ilave yapılacağını da belirten Erdoğan, "Gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler" dedi.

24 Mayıs 2022 Salı 10:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.25'te başlayan kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe'de 3 saat süren zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, toplantıda alınan kararları da tek tek duyurdu.

"BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANMA YOLUNU AÇIYORUZ"

Sayısı 550 bini bulan yoklama kaçağına yönelik müjdeli bir haber de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz" diye konuştu.

İLAVE RAKAM KAÇAK YILINA GÖRE DEĞİŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında ise, "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bedelli Askerlik Müjdesi!
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