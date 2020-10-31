Depremzedeler için kin kusan şahıs yakalandı

'Biraz da kendileri istediler' ifadelerinin yer aldığı paylaşım büyük tepki çekmişti.

Gaziantep'te, Ege depreminden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu felaketi biraz da kendileri istedi. Din yok, namaz yok, iman yok. Biraz kendilerine gelmeleri lazımdı" yorumunu yapan bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İzmir'de gerçekleşen deprem ile ilgili olarak sosyal medya ağından olumsuz video paylaşan şahıs Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde yakalanarak, hakkında TCK 216. Maddesindeki Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan işlem başlatıldı" denildi.