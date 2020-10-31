Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Balcıoğlu’ndan ulaştırma raporu
Balcıoğlu’ndan ulaştırma raporu
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Andı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Andı
Kahramanmaraş örnek şehir olacak
Kahramanmaraş örnek şehir olacak
“29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”
“29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu...
“Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı’nı kutluyorum”
“Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı’nı...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Depremzedeler için kin kusan şahıs yakalandı

İzmir'deki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından çirkin paylaşımda bulunan şahıs, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Depremzedeler için kin kusan şahıs yakalandı

Depremzedeler için kin kusan şahıs yakalandı

İzmir'deki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından çirkin paylaşımda bulunan şahıs, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 09:52
banner459

'Biraz da kendileri istediler' ifadelerinin yer aldığı paylaşım büyük tepki çekmişti.

Gaziantep'te, Ege depreminden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu felaketi biraz da kendileri istedi. Din yok, namaz yok, iman yok. Biraz kendilerine gelmeleri lazımdı" yorumunu yapan bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İzmir'de gerçekleşen deprem ile ilgili olarak sosyal medya ağından olumsuz video paylaşan şahıs Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde yakalanarak, hakkında TCK 216. Maddesindeki Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan işlem başlatıldı" denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 saat sonra 4 kişi enkazdan çıkarıldı
23 saat sonra 4 kişi enkazdan çıkarıldı
Depremzedeler için eşya ve kira yardımı yapılacak
Depremzedeler için eşya ve kira yardımı yapılacak
İzmir’de son durum
İzmir’de son durum
İzmir'deki deprem sonrası 4 kişi hayatını kaybetti 120 kişi yaralandı!
İzmir'deki deprem sonrası 4 kişi hayatını kaybetti 120 kişi yaralandı!
İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami de oluştu
İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami de oluştu

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber