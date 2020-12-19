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Dikkat dağıtmak için soyundu

Çorum Sungurlu'da "tırnakçılık" yöntemiyle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadınlar, fark edilince yakalanmamak için dikkatleri başka yöne çekmek istedi. Kadınların tercih ettiği yöntem ise dikkat dağıtmak için soyunmak oldu.

Dikkat dağıtmak için soyundu

Dikkat dağıtmak için soyundu

Çorum Sungurlu'da "tırnakçılık" yöntemiyle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadınlar, fark edilince yakalanmamak için dikkatleri başka yöne çekmek istedi. Kadınların tercih ettiği yöntem ise dikkat dağıtmak için soyunmak oldu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:21
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Olay, dün akşam saatlerinde postane caddesinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İş yerine gelen kadınlar 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi.

KOMŞU ESNAF DURUMU FARK ETTİ
Tavırlarından şüphelenen iş yeri sahibi ise kadınlara parayı geri vererek iş yerinden çıkardı. Daha sonrasında kadınların cadde üzerine bulunan bir başka dükkana girerek aynı yöntemi iş yeri sahibini dolandırmaya çalıştığını fark edince komşusunu uyardı. Komşusunun ikazı üzerine iş yeri sahibi kadınları dışarıya çıkartarak telefonla arayarak konuyu polis ekiplerine bildirdi.

KADIN ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA SOYUNDU
Dolandırmaya çalıştıkları iş yeri sahibi tarafında dışarıya çıkartılan kadınlardan birisi dikkatleri başka yöne çekmek için bir anda cadde ortasında soyunmaya başladı.

Caddedeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında elbisesinin önce üstünü daha sonra alt kısmını çıkartan kadın bağırarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bu sırada yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan kadınları yakalayarak gözaltına aldılar.

Son Güncelleme: 19.12.2020 17:33
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