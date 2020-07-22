Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması!

Erbaş, Ayasofya'nın içindeki mozaikler ve resimlerle ilgili soruya ise, "Şu anda devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Diğer resimler de şu an perdeleniyor, teknolojik imkanlardan faydalanarak. Tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar bu şekilde devam ediyor" şeklinde yanıtladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma günü ibadete açılacak Ayasofya Camii'yle ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "İlk namazda birer metre arayla 700 ila bin kişi arasında olacak" dedi.

ÇİVİ ÇAKILMAYACAK

Erbaş, Ayasofya'nın içindeki mozaikler ve resimlerle ilgili soruya ise, "Şu anda devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Diğer resimler de şu an perdeleniyor, teknolojik imkanlardan faydalanarak. Tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar bu şekilde devam ediyor" şeklinde yanıtladı.

Danıştay'ın 2 Temmuz'da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına karar verilmişti.

Artık resmi olarak cami olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasoyfa'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Camiye 2 imam ve 4 müezzin atandı.