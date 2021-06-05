Dolandırıcıların yeni yöntemi: Banka numaralarının başına…

Yeni yöntemleri ise banka telefon numaralarının başına +99 ekleyerek vatandaşları aramak. Aradıkları kişilere hesaplarının boşaltıldığını söyleyen dolandırıcılar, panik havası yaratarak bilgileri aldı ve hesapları boşalttı. Yapılan operasyonda ise 13 kişi yakalandı.

Bankaların müşteri hizmetlerine ait telefon numaralarının başına +99'u ekleyerek bankadan arandıklarına ikna ettikleri vatandaşları, 'Hesabınızdan para çekildi' diye kandırıp hesaplarını boşaltan 13 kişilik dolandırıcılık çetesi yakalandı.

Bazı banka müşterileri bilgileri dışında hesaplarından para çekildiğini söyleyerek savcılıklara başvuruda bulundu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvuruların ardından çalışma başlattı.

HESAPLAR BOŞALTILDI

Yapılan araştırmaya göre; dolandırıcılık çetesi üyeleri, bankaların müşteri hizmetlerine ait telefon numaralarının başına Özbekistan'ın uluslararası telefon kodu +99 ekleyerek internet üzerinden vatandaşları aradı.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan çete üyeleri, 'Hesabınızdan para çekildi' ve 'Hesabınız bahiste kullanıldı' gibi sözlerle panik havası yarattı. Vatandaşlardan aldıkları hesap bilgileriyle de hesaplarını boşalttı.

Hürriyet'in haberine göre; yapılan üç aylık çalışmada çete üyelerinin kimlikleri ve kaldıkları adreslerin deşifre edilmesinin ardından başlatılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

5 kişinin tutuklanmasının ardından İstanbul ve Düzce'de devam eden operasyonda çete üyesi 8 kişi daha yakalandı. Aramalarda da, ruhsatsız Sig Sauer tabanca ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

8 KİŞİ SORGUDA

Gözaltına alınan 8 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak (TCK 220), kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla sorguya alındı.