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Düğünlere "koronavirüs" ayarı! Saatler değişti...

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde alınan tedbirler neticesinde düğünlere de yeni ayar getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik yapıldı.

Düğünlere "koronavirüs" ayarı! Saatler değişti...

Düğünlere "koronavirüs" ayarı! Saatler değişti...

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde alınan tedbirler neticesinde düğünlere de yeni ayar getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik yapıldı.

19 Kasım 2020 Perşembe 14:00
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Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilen son genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik yaptıklarını açıkladı. Başkan Ay, hafta sonu olan düğünlerin sabah saat 10.00'dan sonra başlayıp, saat 18.00-18.30'da biteceğini belirterek, sendika olarak aldıkları bu kararı resmileştirdiklerini kaydetti.

Barış Ay, pandemi döneminin düğün sektörü ile beraberindeki paydaşları nasıl etkilediği ve bildirilen genelgelerin ardından hangi kararları aldıkları konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 280 bin düğün saloncusu, 186 bin organizasyoncu esnafı, düğün sektöründe çalışan 1 milyon 200 bin garson, 100 bin kuaför, 100 bin fotoğrafçı, 280 bininin üzerinde de müzisyenin olduğunu ifade eden Barış Ay, pandemi nedeniyle düğün sektöründe çalışan insanların mağduriyet yaşadığını söyledi.

"YÜZDE 20'Yİ DE KAYBETTİK"
Pandemi sürecinde düğün sektöründe yüzde 80 iş kaybının oluştuğunu belirten Ay, "Son genelge ile birlikte geriye kalan yüzde 20'yi de kaybettik. Bizler halk sağlığına saygılıyız, hükümetimizin bu konuda aldığı kararlara da sonuna kadar saygılıyız fakat kararlar alınırken esnafın problemlerinin de göz önünde bulundurmaları lazım" dedi.

"ESNAF İLK TAKSİTİNİ ÖDEMEKTE ZORLUK YAŞAYABİLİR"
Başkan Ay, hükümetin kendilerine kredi yapılandırması desteği sağladığını belirterek, bunun için teşekkürlerini sundu. Yapılandırmanın ilk taksitinin 2021'in ocak ayında yapılacağını kaydeden Ay, açıklanan kısıtlamalar ve yasaklar sebebiyle esnafın ilk taksitini ödemekte zorluk yaşayacağına da dikkat çekti.

Esnafın sorunlarına da değinen Ay, "Hükümetimizden acil 1 yıl geri ödemesiz KGF (kredi garanti fonu) destekli kredi talep ediyoruz, turizmcilere uygulandığı gibi. Yapılandırmada da düzenleme talep ediyoruz. Son çıkan genelge ile benim esnafım ocak ayındaki yapılandırmanın ilk taksitini ödeyemez" dedi.

"SIKINTISINI BİZ ÇEKİYORUZ"
DÜSOİŞ Başkanı Barış Ay, sokak düğünlerinin vaka sayılarını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Yetkisiz kişilerin yaptığı düğünlerin sıkıntısını biz çekiyoruz. Bizler yine çözüm öneriyoruz. Pandeminin önüne geçebiliriz, yeter ki bize kulak verilsin. Biz çözüm önerilerini proje olarak hazırladık, bakanlıklara gönderdik" diye konuştu.

DÜĞÜNLER 18.30'DA SON BULACAK
İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaşılan son genelgesine de değinen Ay, sözlerine şöyle devam etti: "Genelgeyi okuduk. İçinde düğün ibaresi geçmedi ama akşam 20.00 kısıtlaması sektörün bitmesi demektir. Akşam 20.00 kısıtlamasını gördük, 'tamam, artık zorlanma sürecine girdik' dedik. Bunun da çözüm yolunu ürettik. Normalde düğünler akşam 22.00'a kadar olacaktı.

Biz de tüm üyelerimizi telefonla arayarak, düğünlerimizin akşam 18.00-18.30 bitişli olacağının duyurusunu yaptık. Çünkü salonlarımızın temizliği var, personellerimizin evine ulaşması var. Doğal olarak saat 20.00'den sonra da kısıtlama olduğu için bu şekilde karar aldık. Sabah 10.00'da başlangıç olacak. Akşam da 18.00-18.30'a kadar düğünlerimizi bitirmiş olacağız. Bizim sendika olarak kesin kararımız budur. Sendika olarak bu kararı resmileştirdik."

Aldıkları tüm ürünlerin geri iadesini yaptıklarını ifade eden Ay, salon içindeki boş dolapları göstererek, "Aldığımız tüm ürünleri iade ettik ve zararımız oldu. 5TL'ye aldığımız ürünleri, 1 TL'ye iade ettik. Dolaplarımız artık bomboş" dedi.

DÜĞÜNLERDE TARİH DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK"
Düğün salonu sahibi Ali Rıza Topbaş ise açıklanan son genelge ile birlikte bazı düğünlerde tarih değişikliği yaptıklarını kaydetti. Topbaş, "Temmuz ve ağustos aylarında 2 saatlik düğün yapıyorduk. Sonra bu 1 saate düştü. İşlerimizin yüzde 70'i iptal oldu. İşlerimiz durma noktasına geldi. Çekilmiş kredilerimiz, ödenmesi gereken kiralarımız vardı" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 19.11.2020 16:59
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