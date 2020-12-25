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Engin Nurşani, hayatını kaybetti

Bir süredir gırtlak kanserine bağlı tedavi gören ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, bugün sabah 07.00'de yaşamını yitirdi.

Engin Nurşani, hayatını kaybetti

Engin Nurşani, hayatını kaybetti

Bir süredir gırtlak kanserine bağlı tedavi gören ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, bugün sabah 07.00'de yaşamını yitirdi.

25 Aralık 2020 Cuma 12:39
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36 yaşındaki Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı ve Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Nurşani, 11 gün önce de akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü isimden bugün acı haber geldi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE VEFAT ETTİ

Engin Nurşani'nin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz." denildi.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Nurşani'nin asıl ismi Engin Ayhan'dır. 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğdu. Aşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, Özgün Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Nurşani, küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi aldı ve beraber konserlerine katıldı. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü 'Adına bir çizik çektim' ile profesyonel müzik hayatına adım attı. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıktı. Bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yaptı ve sesinin beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlandı.

Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmadı hatta destek olmaya başladı. Nurşani'nin ilk başlarda oğluna karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istemeyişiydi.

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