Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı

Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Dün Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin ve MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılışını gerçekleştiren Erdoğan, şimdi de Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini attı. Törende tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıklayan Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfi daha yapıldığını söyledi. Böylece Karadeniz'de bulunan toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe çıkmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Zonguldak'ta her biri birbirinden güzel bir dizi program vesilesiyle bir araya geldik. Akabinde belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimize yapılan hizmetleri dinleme imkanı bulduk. Buradan Zonguldak Belediyemize bu süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyorum.

"FİLYOS LİMANI NİHAYET HAYATA GEÇTİ"

Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.

"BU LİMAN ÜLKEMİZİ DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA TAŞIYACAK"

Yani draftı itibarıyla da gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; işte şimdi bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burasıdır. Filyos Limanı, Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa'nın konteyner, dökme yük ve kuru yük ticaretini yürütebilecek potansiyele sahiptir. Bu liman ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisine taşıyacak alt yapıdır. Bu liman ayrıca 2023 projelerimizden biridir. Yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız.

"BU BÖLGEDEN YENİ MÜJDELİ HABERLER BEKLİYORUZ"

Bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer husus da Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda tespit ettiğimiz doğal gazın kara bağlantı ve işlemesine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Fatih Sondaj Gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti. Bu sonuç. dünyada 2020'de denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmalar hem de sondaj araştırmaları yapıyoruz. İşte şimdi milletimize yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki yeni arama ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz.

"KARADENİZ GAZINI 2023'TE KULLANIMA SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kanuni Sondaj Gemimiz Fatih'in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacak. Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir.

"KARADENİZ GAZI 3 ETAPTA ÇIKARILACAK"

3 etapta çıkarmayı planlıyoruz. 1. aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. 2. aşama karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. 3. aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür. Nice sıkıntılara, nice tuzaklara, nice sabotajlara, nice ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür. Nice sıkıntılara, nice tuzaklara, nice sabotajlara, nice ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik. Ecdadımız Fatih, açılmaz denilen surlarla çevrili İstanbul'u gemileri karadan yürüterek fethetmiştir. Biz de ekonomik engeli, sinsi ayak oyunlarını aşarak ülkemizi 2023 hedeflerinin eşiğine getirdik.

"AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİ 2023 YILINDA HİZMETE ALACAĞIZ"

Enerjide elde ettiğimiz başarılar Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle de sınırlı değil. Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır ve Kırklareli'ndeki 3 kuyuda günlük 6 bin 800 varillik yeni petrol keşfi yapmıştık. Sadece son 3 yılda günlük petrol üretimimizi yüzde 35 artırarak 61 bin varile çıkardık. Böylece yıllık petrol üretimimiz 54 milyon varil sınırına dayandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarını güneş ve rüzgar enerjisi üretiminin her geçen gün artırıyoruz. Toplam kurulu gücü olan 96 bin megawattını 61 bin megawattını yerli kaynakla hallettik. İthal kaynaklar dayalı kurulu gücümüz ise 35 bin megawatt civarındadır. Halihazırda 1000 megawattlık güneş enerjisi yatırımıyla ilgili süreci tamamladık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında hizmete alacağız. Vadeli elektrik piyasasını da devreye alarak elektriğin ileri tarihli alım ve satımına imkan sağlıyoruz. Biz eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz. Demokrasiyi ve özgürlükleri toplumun her kesimine, her bireye yayan bir yönetim anlayışının sahipleri olarak kalkınma atılımlarımızı da 81 ile yayarak genişlettik. Filyos'u ülkemizin kara, demir, ve havayollarına bağlayacak ulaştırma altyapıları tüm bölgede hizmet verecektir. Artık Batı Karadeniz'de yeni bir dönem başlıyor. Zonguldaklı, Bartınlı, Karabüklü ve bölgedeki diğer şehirlerde yaşayan kardeşlerimiz her geçen gün bu yatırımlardan daha fazla istifade edecektir. Türkiye kalkınma hamlelerinin somut neticeleri birer birer ortaya çıktıkça 2023 hedefinin, 2051 vizyonunun afaki söylemler olduğu çok daha net anlaşılacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri giderek daha yakından gelmeye başladıkça birilerinin telaşı da artıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu kutlu yürüyüşü engelleyemeyecekler. Üst üste keşifler yapan Fatih gemimiz halen Türkali-2 kuyusunda sondaja devam ediyor. Kanuni gemimiz Fatih gemimizin doğalgaz keşfettiği kuyularda üretim için gereken testleri ve faaliyetleri yürütecek.

FİLYOS LİMANI

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı ve açılış bugün yapıldı.

13 GEMİ AYNI ANDA ELLEÇLENEBİLECEK

Filyos limanına aynı anda farklı boyutlarda 13 gemi yanaşarak elleçleme yaptırabilecek. Rıhtımı 14 metre derinliğinde olan limana 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemiler, 8 bin TFU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtıma 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileri ve 14 bin TEU'luk konteyner gemileri yanaşabilecek.