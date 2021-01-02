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Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 14:45
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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Yapım bedeli 720 milyon lira olan proje Elazığ ve Malatya’yı birbirine bağlamanın ötesinde ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Yılda sadece vakitten 9.3 milyon, yakıttan 4.7 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Tasarımından inşasına kadar yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Tarihi bir abide özelliği taşıyan köprüsü, tüneli ve yollarıyla bu projenin bölgenin kalkınmasına ve refahına önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

'Fırat'ı kavuşmanın sevincin, refahın sembolü haline getirdik'
Yaptığımız yatırımlar inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı kavuşmanın sevincin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz.

Ülkemizin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağını düşündüğüm bu eser ulaşıma katkı sağlayanlardan sadece biridir.

Bölgemizin çehresini değiştirdik. Malatya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 12 kat, Elazığ’ın 11 kat artırdık. Malatya Havalimanı’na yeni terminal binası yapıyoruz. Elazığ havalimanını büyütüp geliştiriyoruz. Filozof Epiktetus bakın ne diyor: Koyun yemini çobanın önünü getirip de bak ne güzel yedim demez. Yemini yer semirir, yün ve süt verir. Bunun gibi sen de felsefi görüşlerini insanlara anlatıp durma.

'Ayasofya’nın ibadete açılmasından başörtüsüne kadar bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz'
Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi, atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye’nin ekonomi ve yatırımlarda olduğu gibi ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya’nın ibadete açılmasından başörtüsüne kadar bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz. Biz eser siyaseti diyoruz. İşte burada olduğu gibi eserlerimizle, yaptıklarımızla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik.

Geçen yıl 18.6 kilometre tünel yapıldı
Sadece geçen yıl açtığımız tünellerin boyu 18.6 kilometreyi, köprü ve viyadüklerin uzunluğu 42 kilometreyi buluyor. 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve ek binalarını hizmete sunduk. Enerjide TürkAkım Projesi’ni Ilısu Barajı’nı Kalyon Güneş Enerji tesisini hizmete açtık.

405 milyar metreküplük doğal gazın sevincini hep birlikte milletçe yaşadık. Konya Ovası sulamaları gibi pek çok tesisin açılışını yaptık. TOGG’un temelini atarken, Gaziantep’te 300 üretim tesissinin resmi açılışını gerçekleştirdik.

Pek çok farklı alanda eseri milletimizin hizmetine sunduğumuz bir yılı geride bıraktık.

Biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin eser üretmenin inşa etmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğünü, refahını güçlendirmek için çalıştık, çalışıyoruz. 2023 hedeflerine ulaşana kadar da durmayacağız. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz. 2020 tüm insanlıkla birlikte milletimiz içinde zorlu bir yıl oldu. Tarihi istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz bir dönemde koronavirüs musibetinin yol açtıklarıyla karşı karşıya kaldık.

Kaybettiğimiz insanların acılar tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir. Salgında ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 2021’i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz.

Yerli aşı açıklaması

Yurtdışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum. En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.

Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bu dönemde hep birlikte çok daha fzla çalışmamız gerekiyor. Bu süreçte de en büyük gücümüz, birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olacaktır.

Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların sosyal çalkantıların darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz bu tür senaryolara prim vermiyor.

Son Güncelleme: 02.01.2021 15:24
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