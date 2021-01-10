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Evde doğurduğu bebeği ölüme terk etti!

İstanbul'da 21 yaşındaki Özge Ö., ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kaldı. Genç kız, uyarıcı madde kullandığı gün evde gizlice doğum yaptı. Ailesi bebeğini görmesin diye kordonunu bağlamadan elbise dolabına koydu. Hastaneye kaldırılan Özge Ö.'nün doğum yaptığı anlaşılınca bebeği itiraf etti.

Evde doğurduğu bebeği ölüme terk etti!

Evde doğurduğu bebeği ölüme terk etti!

İstanbul'da 21 yaşındaki Özge Ö., ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kaldı. Genç kız, uyarıcı madde kullandığı gün evde gizlice doğum yaptı. Ailesi bebeğini görmesin diye kordonunu bağlamadan elbise dolabına koydu. Hastaneye kaldırılan Özge Ö.'nün doğum yaptığı anlaşılınca bebeği itiraf etti.

10 Ocak 2021 Pazar 16:50
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Sağlık ekibi apar topar eve gittiğinde üzeri açık haldeki minik yavrunun cansız bedenine ulaştı. Adli Tıp raporunda, bebeğin soğuktan (hipotermi) ve uyarıcı maddenin göbek bağı yoluyla bebeğe geçmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Savcılığa verdiği ifadesinde, hamile olduğunu bilmediğini ve kilo aldığını zannettiği şeklinde yalan açıklamada bulunan Özge Ö., ifadede bulunan genç kız, mahkemeden kan donduran gerçeği anlattı. Yaşadıklarını birbir anlatan Özge Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.

AYRILDIĞI ERKEK ARKADAŞINDAN HAMİLE KALDI!

Hamile olduğunu herkesten saklayan genç kız, uyarıcı madde kullandığı gün evde gizlice doğum yaptı. Ailesi bebeğini görmesin diye kordonunu bağlamadan elbise dolabına koydu. 21 yaşındaki Özge Ö., İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşıyordu. Erkek arkadaşıyla yaşadığı birliktelik sonucunda hamile kaldı. Vücudunda yaşadığı değişiklikleri ve aldığı kiloları görmezden gelen genç kız, ilerleyen aylarda gebelik testi yaptı. Testi pozitif çıkan Özge Ö., bebeğini ailesinden ve ayrıldığı erkek arkadaşından gizlemeye karar verdi.

BEBEĞİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Hamileliği boyunca bebeğini önemsemeden davranan genç kız, sancıları artınca arkadaşları ile birlikte uyarıcı madde almaya karar verdi. Bebeğinin sağlığını düşünmeden madde içerek kendinden geçti. Geç saatte eve dönen Özge Ö., doğumunun başladığı fark etti. Odasına çekilerek doğumu gerçekleştirdi. Doğumu gizlice gerçekleştiren cani anne, bebeğinin göbek bağını bağlamadan kenara fırlattı.

MİNİK BEBEK SOĞUKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Odasında sessizce bebeğini doğurduktan sonra ablası odaya gelerek neler olduğunu sordu. Bebeği hakkında tek kelime etmeyen Özge Ö., ablası annesi Ö.Ö.'ü çağırmaya gittiği esnada yeni doğan bebeğini dolaba kıyafetlerinin arkasına koydu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doğum yaptığı ortaya çıkınca bebeğini dolaba koyduğunu itiraf etti. Sağlık ekipleri bebeğe ulaşmak için Özge Ö.'nün evine gitti. Dolapta göbek bağı açık bir şekilde ve üzeri açık bulunan minik bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

YALAN İFADEDE BULUNDU

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Minik bebeğin ölüm sebebi adli tıp raporunda doğum esnasında canlı olduğu, dolaba koyulması sebebiyle hipotermi (vücut ısısı düşüklüğü) olması ve annenin kullandığı uyarıcı madde göbek bağı ile bebeğe aktarılması sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bebeğini ölüme terk eden Özge Ö., savcılığa verdi ifadede ' Hamile olduğumu bilmiyordum, kilo aldığımı zannettim doğum yaptığım gün ağrılarım başladı. Ben de uyarıcı madde aldım. Eve geldiğimde doğum başladı. Odaya çekildim, burada doğum yaptım. Bebeği ailem görmesin diye dolaba koymuşum hatırlamıyorum kendimde değildim.' diyerek masum olduğunu iddia etti.

İTİRAFI KAN DONDURDU

Savcılık, yürütülen soruşturma sonrasında Özge Ö. Hakkında 'Çocuk olan altsoyu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan genç kız, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan yargılamada tüm gerçekleri itiraf etti. Söyledikleri kan donduran Özge Ö. 'Arkadaşımdan hamile kaldığımı anladım ve bunu gizledim. Doğumun gerçekleştiği gün sancılarım olduğu için uyarıcı madde aldı. Eve gittiğimde doğum başlamıştı. Odada tek başıma doğumu gerçekleştirdim. Bebek ağlamıyor, hareket etmiyordu göbek bağını bağlamadan kenara koydum. Üzerimi giyindim, ablam gelip ne olduğunu sorduğunda kanamanı gördü. Annemi çağırmaya gittiğinde ben de bebeği dolaba koydum. Bayılmışım hastanede doğum yaptığım anlaşılınca bebeği itiraf ettim. Hamilelik ve doğum anında bebeği ne yapacağımı hiç düşünmedim. Suçsuzum beraatımı talep ediyorum.' dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme huzurunda bebeğinin ölümüne nasıl sebep olduğunu anlatan, hakkında yakalama kararı olan Özge Ö.'nin tutuklanmasına karar verildi. İşlemleri tamamlanmasının ardından cani anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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